”Shōgun” kan och bör bli livsfarlig på Emmygalan

Det väntade och det oväntade bland årets nomineringar

TV-KRÖNIKA ”The Bear” dominerar som väntat i komediklassen, trots att det inte direkt är en komedi. Men vem tar över dramatronen med ”Succession” ute ur leken?

Årets Emmynomineringar pekar österut.

Vi har visserligen redan sett en Emmygala i år – eftersom förra årets blev framskjuten på grund av Hollywoodstrejken, och därför gick av stapeln i januari 2024 i stället för i september 2023.

Men nu är det snart dags för en till, och i onsdags offentliggjordes listan över nomineringarna, som innehöll både det väntade och det oväntade – och ett rekord.

expand-left helskärm Jeremy Allen White ”The Bear”

Med sina totalt 23 nomineringar slog ”The Bear”, som är streamingaktuell med sin tredje säsong men här tävlar med sin andra, ”30 Rocks” 15 år gamla toppnotering i komedigenren för flest nomineringar för en och samma säsong.

Men vänta, är ångestparaden ”The Bear” en komedi? Det kanske du undrar nu och många frågar sig samma sak men ja, det är så det är sagt.

Och bästa komedi lär den utan större tvekan bli utsedd till när galan sänds i september, trots konkurrenter som ”Hacks”, ”Only murders in the building”, veteranserien ”Curb your enthusiasm” och uppstickaren ”Reservation dogs”, som nu äntligen fick komma in i värmen med sin sista säsong. (“The righteous Gemstones” däremot, blev som vanligt rånade.)

expand-left helskärm Elizabeth Debicki som prinsessan Diana i ”The crown”



Men på dramasidan är det mer svårtippat. De vanliga storfräsarna är antingen slut eller inte kvalificerade, och den enda återkommande titeln är ”The crown”, som knappast blåste en av stolen med sin sista säsong men kanske lever på gamla meriter.

På listan finns betydligt piggare titlar, som ”Fallout” (kul!), ”Slow horses” (äntligen!), ”3 body problem” (otippat!) och ”Mr & mrs Smith” (som i och för sig är mer av en komedi än vad ”The Bear” är!).

Men jag tror och hoppas på den maffiga historiska Japan-skildringen Shōgun, som med sina 25 välförtjänta nomineringar leder årets liga och kan bli livsfarlig.

expand-left helskärm "Shogun" kan bli Emmygalans gigant i september. Pressbild.



Men allra tuffast är det nog ändå i kategorierna för mini- och antologiserier, där fler riktigt bra titlar slåss om färre platser (att Tom Hanks och Steven Spielbergs enormt påkostade krigsserie ”Masters of the air” inte ens är med i leken säger en del.) Och gissningsvis står den hårdaste striden mellan ”True detective: Night country” (19 nomineringar) och supersnackisen ”Baby reindeer” (11).



Vad gäller skådespelarpriserna, är mer eller mindre alla i ”The Morning Show” med på listorna. Bland andra Jon Hamm, som har gjort en rejäl tv-comeback och även är nominerad för sin huvudroll i ”Fargo”. Men också ”Shōgun”, ”The Bear”, ”Only murders in the building”, ”Baby reindeer” och ”The crown” är välrepresenterade.

expand-left helskärm Jon Hamm i ”Fargo”

Men mest intressant är det nästan att notera att tre Oscarvinnande tungviktare helt ratades av juryn. Ingen Nicole Kidman (för ”Expats”), ingen Kate Winslet (för ”The regime”) och ingen Emma Stone (för ”The curse”).



Eller nej förresten. Absolut mest intressant är det att notera att ”The idol” – förra sommarens jättekalkon och HBO:s mest sågade serie genom tiderna – nu kan titulera sig som Emmynominerad.

Visserligen för koreografi, men ändå.

Den såg man inte komma.

expand-left helskärm Lady in the lake

FJELLBORGS FAVORITER



check Lady in the lake

Två olika kriminalfall från 60-talets Baltimore vävs samman i den här stämningsfulla, suggestiva och snygga noirthrillern på Apple TV+. Med Natalie Portman i sin första stora tv-roll som en judisk hemmafru som lämnar sin man för att nysta i fallen som reporter.



check Cobra Kai

Netflix uppföljare till ”Karate kid”-filmerna, med de gamla fienderna Daniel LaRusso och Johnny Lawrence som medelålders, har gått in på en sjätte och sista säsong som har delats upp i tre delar och avlutas först nästa år. Det är som vanligt töntigt på ett välkalibrerat sätt, och mycket charmigt.



check Dopesick

Det här dramat om den amerikanska opioidepidemin har visserligen funnits på Disney+ sedan 2021, men går nu även att se på SVT Play så passa på. Gripande, otroligt upprörande och mycket välspelat av bland andra Michael Keaton, Kaitlyn Dever och Michael Stuhlbarg.