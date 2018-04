Netflix + FÖLJ

Nytt och hett: Trailer och premiärdatum för säsong två av Netflix ”GLOW”

Foto: Erica Parise/Netflix. Alison Brie och Betty Gilpin i ”GLOW”.

TV 19 april 2018 11:26

Äntligen! Netflix har meddelat premiärdatumet för säsong två av "GLOW".

Ta fram neonpennan och markera den 29 juni i kalendern. Då är det nämligen dags för stor 80-talsfrossa igen, då Netflix presenterar säsong två av "GLOW". Liz Flahives och Carly Mensch dramakomedi om ett brokigt gäng kvinnor som har drillats till wrestlare och bildat teamet Gorgeous Ladies of Wrestling för att spela in ett tv-program.

Netflix har alltså precis släppt datumet för säsongspremiären, och denna lilla försmak till tonerna av Michael Sembellos "Flashdance"-hit "Maniac":

"GLOW" produceras av bland andra "Orange is the new black"-skaparen Jenji Kohan, i de största rollerna ses Alison Brie, Betty Gilpin och Marc Maron, och så här skriver Netflix själva om den nya säsongen:

"Säsong två följer kvinnorna i GLOW när de blir lokala kändisar, och får konfrontera det bra, det dåliga och det fula med sin nyfunna berömmelse. Medan Ruth (Alison Brie) och Debbie (Betty Gilpin) anpassar sig till vardagen med att spela in en säsong tv, tar de itu med de frågor som dröjer sig kvar i hjärtat av deras vänskap. Sam (Marc Maron) är fortfarande Sam, men nu har han en tonårsdotter boende hos sig och 20 tv-avsnitt att spotta ur sig. Wrestlingen är hårdare, insatserna är högre, och håren är ännu större än förr.”



"GLOW" säsong två landar alltså på Netflix den 29 juni.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Stjärnan från ”The vampire diaries” gör ny vampyrserie – för Netflix

LÄS OCKSÅ Sacha Baron Cohen gör tv-comeback som spion i Netflix-serie