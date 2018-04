Game of thrones + FÖLJ

Uppgift: ”Game of thrones” slår rekord – spelar in största scenen någonsin



1 av 2 | Foto: Helen Sloan / AP TT NYHETSBYR N

TV 10 april 2018 14:53

”Game of thrones”-fansen lär inte bli besvikna nästa säsong.

Filmteamet ska precis ha avslutat en jätteinspelning – som tagit 55 dagar att få till.

Enligt källor är det den största scenen någonsin.

Det är ett år kvar till den sista säsongen av ”Game of thrones”. Men redan nu kommer uppgifter om att fansen kan förvänta sig något utöver det vanliga i kommande säsong, rapporter sajten Mashable.

I sociala medier cirkulerar nu uppgifter om att produktionen avslutat inspelningen av en spektakulär stridscen, som det tagit 55 dagar att slutföra

Om uppgifterna stämmer slår det därmed förra årets rekord, då de krävdes 25 dagar att spela in ”Battle of the bastards” där seriens hjälte Jon Snow ställdes mot ondskefulle Ramsay Bolton.

Det är inte helt klart var slaget utspelar sig. Men tidigare har det läckt bilder från inspelningen som visar ett Winterfell i lågor. Många spekulerar nu att det är där den slutgiltiga striden mellan white walkers och människorna i Westeros kommer att hållas.

Sista säsongen av ”Game of thrones” har premiär 2019.

”Game of thrones”-skådisarna i verkligheten 00:45

LÄS OCKSÅ ”Game of thrones”-musikern: ”Stressande”

10 april 2018 14:53