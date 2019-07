Förtjusande ”Shtisel” får inte charma av oss vår kritiska blick

Det allmängiltiga och det extremt udda ligger bakom Netflix otippade succé

Foto: NETFLIX Nära och vardaglig. ”Shtisel” skildrar glädjeämnen och vedermödor i familjen med samma namn.

TV 19 juli 2019 05:00

De är strikt religiösa – och oerhört vanliga. Israeliska succéserien ”Shtisel” utmanar fördomar om ortodoxa judar.

De avskärmar sig från det vanliga samhället och ­lever ett liv fyllt av böner, regler och stränga traditioner. I sina hattar, peruker och skruvlockar urskiljer de sig från omgivningen och i flera dokumentärer, som ”One of us” (Netflix) om chassidier i New York, granskas deras sektliknande tillvaro kritiskt.

Men sedan familjedramaserien ”Shtisel” (2013-2016) lades ut på Netflix i vintras har synen på ortodoxa judar börjat nyanseras.

Den senkommet yrvakna internationella succén för serien, vars två säsonger för några år sedan vann priser i Israel, har lett till att skaparen Yehonatan Indursky nyligen bekräftade att han jobbar på en fortsättning.

Fansens besatthet handlar inte om att familjen ­Shtisel, med patriarken Shulem (Dov Glickman) i spetsen, lever någon särskild drömtillvaro i Jerusalems trånga Geula-kvarter. Läsa Torah, skaffa så många barn som möjligt, dö. På ytan framstår tillvaron som rätt spartansk.



Men det fantastiska med ”Shtisel”, åtminstone när man som icke-troende kommit över den första tröskeln av religionens ständiga närvaro, är hur nära och vardaglig den känns.

Familjens yngste son Akiva (Michael Aloni) är ­lärare på yeshivan, den judiska skolan för pojkar, men drömmer om ett liv som konstnär och i början av serien förälskar han sig i en av elevernas mamma. Akivas syster, fembarnsmamman Giti (Neta Riskin), försöker dölja att hennes man lämnat henne, dottern Ruchami (Shira Haas) läser i hemlighet ”Anna ­Karenina” och farmor Malka (Hanna Rieber) blir besatt av tv-såpan ”Glamour” på sitt äldreboende (tv och internet är egentligen inget rättrogna ska ägna sig åt).

Att pressa in sitt liv och sina drömmar inom de strikta, religiösa ramarna är närmast omöjligt. Så gott som noll avvikelse accepteras, och avhoppare behandlas som om de inte längre existerar. Det är ­naturligtvis grymt och obegripligt inskränkt.

Allt mörkt, självmord och vistelser på psyket, talas det tyst om. När smärtan inte längre kan hållas i schack glimrar serien till på allvar. Som när Giti går till förtvivlad attack i en klädaffär, ­Ruchami kallar sin pappa ”nazist” eller då Akiva överger sin pappa på ett tåg.

Människor tvingas på olika sätt hantera uppväxtvillkoren de föds in i. Att för sin personliga frihets skull lämna en miljö full av folk man älskar och en Gud man verkligen tror på är knappast enkelt. Den problematiken gör ­”Shtisel” tydlig.



I seriens vardagsskildringar finns också en stor portion ­humor, inte minst i patriarken Shulems tragikomiskt taffliga försök att med olika medel kontrollera och manipulera sin familj.

Seriens succé ligger i hur ­allmängiltig och extremt udda den är, på en och samma gång. Populariteten sägs ha byggt broar mellan ortodoxa och mer sekulära judar i både Israel och övriga världen.

Det är naturligtvis sympatiskt, om man inte samtidigt glömmer bort hur farlig extremism faktiskt kan vara. Förtjusande ”Shtisel” får inte charma av oss vår kritiska blick.

Foto: HBO Nordic Michelle Carter i ”I love you, now die”.

Veckans...

... dokumentär. ”I love you, now die” (HBO Nordic) handlar om rättegången mot Michelle Carter som för några år sedan åtalades för mord på sin pojkvän efter att telefonledes ha uppmanat honom att begå självmord (vilket han också gjorde). Det låter som en vanlig, spekulativ true crime-serie men regissören Erin Lee Carr börjar gräva i intressanta frågor som psykisk ohälsa, samhällets syn på tonårsflickor och hur relationer kan bli destruktiva och spåra ur.

... skandal. Sajten Indiewires avslöjande om konflikterna bakom ”Big little lies” (HBO Nordic) andra säsong är sorglig läsning, både som stort fan av ”Fish tank”-regissören Andrea Arnold (som ska ha fått sitt material sönderklippt i efterhand) och seriens första säsong. I grunden var problemet antag­ligen manuset, som liksom i fallen ”Handmaid’s tale” och ­”Game of thrones” fått problem när de lämnat sina bokförlagor. Hoppas av nyfikenhet – men tror knappast det är sannolikt – att Arnolds version av ”Big little lies” så småningom når ut.

”Can’t buy me love”.

... film. 80-talskomedin ”Can’t buy me love” visas på Sjuan i morgon kväll, med en ung Patrick Dempsey i rollen som fumlig high school-nörd. Supercharmig filmnostalgi.

... sexflotte. 1973 utfördes ett av historiens märkligaste vetenskapsexperiment när en handfull kvinnor och män satte sig i en liten flotte för att segla över Atlanten. Svenska Maria Björnstam var kapten på farkosten som kom att kallas ”sexflotten” i medierna. Söndag kväll visas Marcus Lindeens dokumentär ”Flotten” på SVT2.

Secret city.

... mysterium. Den spännande australiska thrillerserien ”Secret city”, om journalisten Harriet Dunkley­ (Anna Torv) som gräver fram mörka hemligheter i den ­politiska eliten, har börjat visas på SVT, men för den som är sugen på hela första säsongen ligger den ­redan ute på Netflix.

avSandra Wejbro