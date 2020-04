Sexfri sexsåpa, spännande kriminalmysterium och tung dokumentär om barnamord

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 21 april 2020 kl. 16.03

Foto: Netflix/Apple/HBO. ”Too hot to handle”, ”Defending Jacob” och ”Atlanta's missing and murdered”.

VECKANS STREAMINGTIPS Netflix har gjort det igen med löjligt underhållande dejtingsåpan ”Too hot to handle”. Apples kriminalmysterium ”Defending Jacob” har en bra krok. Och på dokumentärfronten levererar HBO med en tung serie om barnamorden i Atlanta.

Too hot to handle



Netflix har följt upp realityrökaren ”Love is blind” med ännu en beroendeframkallande dejtingsåpa. I ”Too hot to handle” samlas tio heta, misstänkt hypersexuella, singlar från diverse engelsktalande länder på en paradisisk plats för vad de tror ska bli en månad av knapplösa knull. Men åh vad de bedrar sig, för snart meddelar den virtuella assistenten Lana att hela stället är en enda stor sexfri zon. Så mycket som en kyss, så går prissumman ner. HUR ska de överleva detta? Ja, det hela är precis så dumt som det låter, men också löjligt underhållande, med näsvisa kommentarer av komikern Desiree Burch.

Defending Jacob



Apples streamingtjänst har inte fått till någon riktig dunderserie än, och inte heller det nya kriminalmysteriet ”Defending Jacob” lär göra något jätteavtryck. Men pilotavsnittet gjorde mig klart nyfiken på fortsättningen. Miniserien är baserad på William Landays bok med samma namn, utspelar sig i ett lugnt medelklassområde i Massachusetts, och kretsar kring familjen Barber, vars trygga tillvaro slås i spillror när den 14-årige sonen Jacob (Jaeden Martell) blir misstänkt för att ha mördat en klasskamrat. Chris Evans spelar pappan, som är åklagare och inledningsvis jobbar med fallet, och mamman spelas av Michelle Dockery.

Atlanta's missing and murdered



HBO:s fem delar långa dokumentärserie om det som brukar kallas för barnamorden i Atlanta är riktigt tung, tragisk och välgjord tittning. Under åren 1979-1981 mördades minst 28 unga afroamerikaner, varav de allra flesta var barn, och pojkar, i Atlanta. Wayne Williams sitter sedan 1981 inne på livstid för två av morden, men resten av utredningarna lades ner och det finns många frågetecken kring Williams skuld. Går mördaren fortfarande fri? Hade både morden och utredningen rasistiska förtecken? ”Atlanta's missing and murdered: The lost children” har inte svaren, och inga oväntade vändningar och cliffhangers à la Netflix true crime-succéer. Men se den ändå. Eller just därför.

