Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 03 februari 2021 kl. 16.46

Foto: TV4/Discovery+/HBO. ”The bay”, ”Alla mot alla med Filip och Fredrik” och ”The lady and the Dale”.

VECKANS STREAMINGTIPS Den brittiska kriminalaren ”The bay” är tillbaka med en ny säsong. ”Alla mot alla med Filip och Fredrik” levererar igen. Och den originella dokumentärserien ”The lady and the Dale” berättar en fascinerande historia.

Foto: TV4/C More. ”The bay”.

The bay



Morven Christie är tillbaka som ”anhörigpolis” i den lilla kuststaden Morecambe i en andra säsong av det här brittiska kriminaldramat, som inte är speciellt originellt men dock sevärt och stabilt. Lisa Armstrong har varit avstängd en period – efter att hon i den förra säsongen råkade ligga med en man som visade sig vara misstänkt i det fall hon själv jobbade med, och därefter förstörde viktigt bevismaterial – men får nu börja jobba igen, med ett fall som rör ett avrättningsliknande mord på en jurist (Stephen Tompkinson) med en ”Succession”-aktig svärfar (James Cosmo) och en misstänkt osynkad familj.

TV4 Play

Foto: Discovery+. ”Alla mot alla med Filip och Fredrik”.

Alla mot alla med Filip och Fredrik



Vid premiären våren 2019 tyckte jag att upplägget för Filip Hammars och Fredrik Wikingssons nya ”På spåret”-plankande frågesport kändes lite för givet. Men sedan gick det och blev en succé, och även jag har fallit för det. Roliga moment, snabba puckar, skarpa deltagare och allmänbildning i både traditionell och icke-traditionell mening. Nu är säsong fem i gång, och premiären levererade. Jonatan Unge briljerade i landsformskunskap i under pressure-stolen och Josefin Johansson imponerade med att snabbt komma fram till en logisk slutsats för varför den internationella soundcheckdagen firas just den 12 december. Hatten av!

Discovery+. Nya avsnitt på söndagar

Foto: HBO. ”The lady and the Dale”.

The lady and the Dale



En fascinerande, rolig och visuellt oerhört kreativ, papperskollage-liknande dokumentärserie i fyra delar från HBO, producerad av Mark och Jay Duplass och regisserad av Nick Cammilleri och Zackary Drucker. ”The lady and the Dale” är dels ett undersökande mysterium, dels en studie av en excentrisk figur, och dels ett sorgligt kapitel transhistoria. Om den transsexuella entreprenören och skojaren Elizabeth Carmichael, född Jerry Dean Michael, som blev känd i och med marknadsföringen av den bränsleeffektiva, trehjuliga bilen the Dale under 70-talets oljekris, och sedermera ställdes inför rätta.

HBO Nordic. Nya avsnitt på måndagar

