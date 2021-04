”The handmaid’s tale” fortsätter – men är helt slut som dystopisk dynamit

Publicerad: 28 april 2021 kl. 15.45

Uppdaterad: 28 april 2021 kl. 16.04

Foto: Hulu. ”The handmaid’s tale”.

TV

TV-RECENSION ”The handmaid’s tale” är tillbaka – men med facit i hand borde den ha fått sluta som en av tidernas mäktigaste miniserier.

++

The handmaid's tale

HBO Nordic

Säsong 4, del 1-3

Av Bruce Miller, med bl a Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford, Sam Jaeger.

”Jag är redo för allt att vara över. Jag är redo. Snälla, bara döda mig”

Orden är den plågade June Osbornes, efter att hon i ett avsnitt av den nya säsongen av ”The handmaid's tale” har utsatts för ännu en bestialisk tortyrsession av Gileads religionsfanatiker.

Men hon läste så att säga mina tankar.

Bruce Millers dystopiska drama efter Margaret Atwoods roman var en sensation när det kom 2017. Den första säsongen var sällsynt mäktig, vansinnigt vacker, fruktansvärt otäck och oerhört politiskt vältajmad, och även under åtminstone inledningen av den andra behöll serien sin relevans och kraft.

Men nu har den länge använt sig av berättartekniskt idisslande; övergrepp, flykt, upprepa. Och även om saker och ting kommer att börja röra på sig längre fram i denna fjärde säsong är risken att det är för lite, för sent. Och det går inte riktigt att bortse från det besvärande faktum att serien inte längre klarar av att balansera sina brutaliteter och sin fascistestetik med nödvändig återhållsamhet och känsla, utan numera balanserar på en riktigt tunn lina mellan att kritisera våld mot kvinnor, och att frossa i det.

Och medan Elisabeth Moss fortfarande är urstark i huvudrollen, har hennes June så många roller – frihetskämpe, hängiven mamma, traumatiserat offer, messiasfigur och, nu i de nya avsnitten, en rasande hämnare som tagen ur en rape and revenge-film – att hennes person och motiv blir allt svårare att få grepp om. Det enda man vet är att hon alltid klarar sig.

Vilket är ytterligare ett problem med hur den här serien har utvecklat sig; från tryckande hotfull till en historia där hjältinnan är odödlig.

Allt detta är frustrerande eftersom ”The handmaid's tale” fortfarande har så många kvaliteter. Men med facit i hand borde den här serien ha fått dö och bli begravd som en av de maffigaste miniserierna i mannaminne.



Den fjärde säsongen av ”The handmaid’s tale” har premiär på HBO Nordic den 29 april.

