Akademisk dramakomedi, blodigt i byhåla och gangstrar i Harlem

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm ”The chair”, ”Post mortem: Ingen dör i Skarnes” och ”Godfather of Harlem”.

VECKANS STREAMINGTIPS Sandra Oh brottas med den akademiska världen i dramakomedin ”The chair”. Den norska Netflix-nyheten ”Post mortem: Ingen dör i Skarnes” bjuder på vampyrism i komisk byhåla. Och Forest Whitaker leder en tung ensemble i det nyimporterade gangsterdramat ”Godfather of Harlem”.

The chair



Sandra Oh är sedvanligt bra i den här nya, smarta och lättsedda dramakomedin, skapad av skådespelerskan Amanda Peet. Den utspelar sig på ett universitet med härligt klassisk look, där professor Ji-Yoon Kim (Oh) precis, som första kvinna, har blivit ordförande för den engelska institutionen och hamnar i en sorts akademisk maktkamp, där det gamla och det nya krockar, resurserna är dåliga och fakultetens medlemmar alla kämpar för att hålla sig flytande i intellektuellt svåra tider. Med Jay Duplass, Bob Balaban och en knäckande bra Holland Taylor i birollsstallet. ”Game of thrones”-duon David Benioff och DB Weiss är exekutiva producenter.

Netflix. Premiär den 20 augusti

Post mortem: Ingen dör i Skarnes



En norsk vampyrnyhet på Netflix, skriven av Petter Holmsen och regisserad av Harald Zwart. Skådeplatsen är lilla Skarnes, där det går knackigt för familjen Hallangens begravningsbyrå. Eftersom så få dör. Men bättre tider kan vara att vänta i branschen. För efter att dottern i familjen, Live Hallangen (Kathrine Thorborg Johansen), blir dödförklarad efter vad som verkar ha varit ett överfall, vaknar hon plötsligt till liv på obduktionsbordet – med superhörsel och en svårhanterlig blodtörst. Udda, våldsamt och mörkt roligt, med underhållande insatser av Kim Fairchild och André Sørum som illa matchade byhålepoliser.

Netflix. Premiär den 25 augusti

Godfather of Harlem



”Narcos”-skaparen Chris Brancato är en av hjärnorna bakom den här ojämna, men snygga och ambitiösa gangsterserien, som utspelar sig i 60-talets Harlem. Forest Whitaker gör huvudrollen som bossen Bumpy Johnson, som när han kommer ut på gatorna igen efter många år bakom galler på Alcatraz försöker ta tillbaka kontrollen från den italienska maffian. Bland annat genom att liera sig med sin gamle vän Malcolm X (Nigél Thatch, som för några år sedan spelade samma man i filmen ”Selma”). Mustig rollista, med namn som Luis Guzman, Vincent D'Onofrio och Giancarlo Esposito.

Disney+. Nya avsnitt på onsdagar

