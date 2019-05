Tronspelet + FÖLJ

Intriger & riddarmys i ”Game of thrones” fjärde avsnitt

Tronspelet: Säsong 8 avsnitt 4 – ”The last of the Starks”

avMarkus Larsson , Sandra Wejbro , Tove Björnlundh

TV 6 maj 2019 16:34

Från slagfältet – till pelargångarna.

Såren hinner knappt läka innan ”Game of thrones” kastar sig rakt in i det som präglat serien sedan första avsnittet – nämligen kampen om Järntronen.

Podden Tronspelet diskuterar brutala avsked, misogyna serieskapare och om Börje Salming verkligen är Kirunas Jon Snow.

Från kriget mot döden – tillbaka till intrigerna. Vi analyserar maktspelet i ”The last of the Starks”, det fjärde avsnittet av ”Game of thrones” finalsäsong. Efter att ha eldat en enorm begravningsbrasa får Daenarys det hett om öronen – på andra sätt. Fylleslag leder till riddarmys och en plågsam dumpning. Död, avsked – och en sorgsen Ghost. Dessutom gör världens bästa radarpar comeback.

Med Tove Björnlundh, Markus Larsson och Sandra Wejbro.

▪ Mejla dina frågor till [email protected], tagga #tronspelet i sociala medier eller ring vår hotline på 08-725 23 57.

