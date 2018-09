Här flyr tv-profilen inspelningen i tårar

TV 14 september 2018 17:26

”Love island”-paret Sofie Karlstad och Mathias Guss hamnar i storbråk under en tävling.

Mathias utser Sara till villans falskaste tjej och häller en stövel med vatten över henne.

– Du borde inte vara med mig, utbrister Sofie i tårar.

Dramatiken tätnar i ”Love island Sverige”. I kvällens avsnitt ger sig deltagarna in i en tävling som går under namnet ”skitstövel”. Tävlingsreglerna? Killarna får ta ställning till olika påståenden. Den tjej som passar bäst in på påståendet ska få en stövel med vatten över sig.

Sofie Karlstad, 21, får utstå två kallduschar för påståendena om att hon skulle vara den som minst är där för kärlek och för att vara den som är mest falsk.

Hennes partner Mathias Guss, 23, är den som utser henne till villans mest falska tjej – och sveket är totalt. Sofie Karlstad flyr inspelningsplatsen i tårar.

1 av 3 | Foto: Tv4 play Sofie Karlstad (i mitten) grälar med Mathias Guss.

När Sofia kom in i huset tog hon Mathias med storm. Men i fredagens avsnitt stormar det kring paret på ett helt annat sätt. Mathias ställer sig oförstående till Sofias utbrott och ilsknar till rejält.

– Tror du att jag tycker någon är falsk här inne? Nej. Jag tog den jag har känt minst, förstår du?, säger han och fortsätter:

– Jag såg inte att du mådde illa över det. Det är en lek!

Men Sofie kontrar:

– Det är ingen fucking lek längre, skriker hon och avslutar diskussionen.

– Du borde inte vara med mig då.

”Love Island Sverige” sänds varje dag klockan 19.00 på TV4 Play.

