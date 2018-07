Absurd thriller, kultfilm i nytappning och ”Mad men” i Mellanöstern











TV 19 juli 2018 08:00

VECKANS STREAMINGTIPS ”The last post”, ”Heathers” och ”Trauma”.

The last post



I helgen börjar SVT visa den sexdelade 60-talsserien "The last post", om brittiska soldater och deras fruar under Adenkrisen i Sydarabiska federationen (nuvarande Jemen). Tänk "Mad men" möter militärdrama i Mellanöstern, med ett fasligt drickande av gin och tonics, otrohet, mansgriseri och uttråkade hemmafruar. Efter ett par avsnitt blir det riktigt engagerande, och seriens stora behållning är Jessica Raine som den roliga, smarta och omöjligt tjusiga, alkoholiserade självförstöraren Alison Laithwaite.

SVT Play. Premiär på lördag

Heathers



Den här svarta satiriska high school-komedin – en sorts inverterad remake av 80-talskultfilmen med samma namn ("Häxor, läxor och dödliga lektioner"), med Winona Ryder, Christian Slater och Shannen Doherty – skulle egentligen ha haft premiär i mars men blev framskjuten då en skolmassaker precis hade ägt rum och dess mordiska innehåll kändes smaklöst i sammanhanget. Men nu är den på rull, och även om den inte har hälften av originalets tänder, har den sina stunder. (Även filmen finns att se på HBO Nordic.)

HBO Nordic. Nya avsnitt på onsdagar

Trauma



Ibland kan man inte slita sig från en serie, även om man på ett tidigt stadium konstaterade att den är rätt sopig. Exakt det hände mig med den här brittiska, psykologiska thrillern i tre delar. John Simm spelar en arbetarklasspappa vars son blir knivskuren och dör på intensiven. Han blir förkrossad, såklart, och besatt av hämndbegär – men absurt nog inte på den som överföll hans son, utan på den välbärgade kirurg (Adrian Lester) som inte lyckades rädda hans liv. Det här är till häften en rekommendation, till hälften en varning.

SVT Play. Nya avsnitt på onsdagar

