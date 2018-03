Stjärnornas stjärna + FÖLJ

”Stjärnornas stjärna” – startordning och låtval i premiären



TV 16 mars 2018 15:48

Lördag den 17 mars är det premiär för ”Stjärnornas stjärna” – TV4:s nya storsatsning.

Temat för veckan är country.

Här är låtarna och artisternas startordning i premiären.

Petra Mede leder ”Stjärnornas stjärna”, ett nytt underhållningsprogram där åtta etablerade artister gör upp i en musiktävling. I en musikalisk mångkamp ska de framföra tolkningar av kända hits i musikstilar de inte är vana vid.

Tv-tittarna avgör vem som gjorde det bäst och i slutet av säsongen utses ”Stjärnornas stjärna”. I första programmet behöver ingen artist lämna, utan de tar med sig sina röster till avsnitt två.

Artister, låtar och startordning

1. Ola Salo – Emmylou/First Aid Kit

2. Casper Janebrink – Chattahoochee/Alan Jackson

3. Linda Pira - Jolene/Dolly Parton

4. Wiktoria - Not ready to make nice/Dixie Chicks

5. LaGaylia - Every little thing/Carlene Carter

6. Roger Pontare - Take me home, country roads/John Denver

7. Ace Wilder - Man! I feel like a woman/Shania Twain

8. Tommy Nilsson - Always on my mind/Willie Nelson

