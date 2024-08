Så poänglöst att man börjar längta efter Paris Hilton

Kris Jenner är den enda som fortfarande försöker i ”The Kardashians”

TV-KRÖNIKA Döttrarna verkar ha tröttnat och mamman känns allt mer desperat.

”The Kardashians” kör vidare, men är redo för skroten.

Familjen Kardashian-Jenner, eller KarJenners som de kallas, är tillbaka i nya avsnitt av ”The Kardashians”. Realityserien som kom till efter en monsterdeal med den amerikanska, Disney-ägda streamingtjänsten Hulu och började sändas 2022, inte ens ett år efter att fenomenet ”Keeping up with the Kardashians” – som gjorde familjen rik, känd och mäktig bortom ord – hade avslutats på kabelkanalen E!.

Man undrade då hur mycket mer som egentligen fanns att tillägga. Och svaret var: Ingenting.

expand-left helskärm ”The Kardashians”

”The Kardashians” var visserligen snyggare som produktion än sin föregångare, men den var också var tråkigare. Med huvudpersoner som uppenbarligen hade vuxit ur sina roller, blivit för stora, för kända, för kontrollerade och för upptagna med annat. De var inte längre systrar som bråkade, tog dåliga beslut, skvallrade över sallader och hade krångliga relationer med män, utan affärskvinnor och mammor med total makt över hur de framställdes, som sällan längre ens samlades i samma rum.

Och känslan var inte längre reality-tv, utan ren industri.

Men showen måste gå vidare, även om det är på tomgång. Nu är vi inne på säsong 25 av Kardashian-liv, och helst skulle jag vilja överraska, inte minst mig själv, med att älska detta.

expand-left helskärm Nicole Richie och Paris Hilton.

Men det går inte, eftersom det här nu är sämre än någonsin. Så fruktansvärt avdankat och icke-spontant att ”The simple life”-duon Paris Hiltons och Nicole Richies nyligen annonserade comeback känns direkt thrillerspännande i jämförelse.

För ”The Kardashian” innehåller absolut ingenting av intresse som den som bryr sig om Kardashians inte redan vet.

Disney+, som är seriens internationella hem, är noga med att påpeka att man inte får avslöja vad som händer i de nya avsnitten förrän efter att de har visats. Men de har glömt att meddela detta för internet – där allt har gått att se och läsa i ungefär åtta månader vid det här laget.

Exakt vilka rafflande hemligheter är det vi inte får avslöja? Vem som spiller vad i vems soffa, att någon fastnar i en trafikstockning och blir lite sen till en modevisning, eller vilka två systrar som äter middag tillsammans?

Familjemedlemmarna är för kända och för aktiva på sociala medier för att det här längre ska fungera. Och själv skulle jag inte lyckas hitta en spoiler i den här icke-dramatiken ens om jag aktivt försökte.

expand-left helskärm Kim Kardashian och Kris Jenner.

Dessutom är den enda sammanfattning du behöver egentligen denna:

Varken Kim, Khloé eller Kourtney är speciellt intresserade av den här skiten längre, och Kylie och Kendall är för tillknäppta för att ta över stafettpinnen. Vilket betyder att den enda som fortfarande försöker är matriark-managern Kris Jenner.

Som i sin tur har börjat kännas så desperat att man börjar misstänka att hon i framtiden kan tänka sig att göra content av sin egen begravning.



Säsong fem av ”The Kardashians” har premiär på Disney+ den 23 maj.