”Threesome” går rakt in på Svensktoppens förstaplats

SVT har äntligen hittat serien de har letat efter – i Viaplays fyndlåda

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

TV-KRÖNIKA Det har varit ett ovanligt bra år för svenska tv-serier.

Och det blev precis ännu bättre, eftersom SVT har börjat visa den nya säsongen av Viaplays vaskade unga relationsrökare ”Threesome”.

Det har talats mycket om krisen i tv-branschen, men så här strax efter halvårsstrecket ser det svenska tv-dramat trots allt ut att må prima år 2024. För de första sex månaderna bjöd på ovanligt många inhemska kvalitetsupplevelser.

expand-left helskärm Mamma Dijana (Snezana Spasenoska) och dotter Andrea (Dodona Imeri) i "Painkiller". Pressbild.

Och då tänker jag främst på:

Gabriela Pichlers excentriska dramakomedi ”Painkiller” (SVT).

Social-tragikomiken ”Morran och Tobias – pengarna eller livet” (TV4), med proffsen Johan Rheborg och Robert Gustafsson i högform.

Det plågsamma, verklighetsbaserade teater-debaclet ”Smärtpunkten” (SVT).

Johanna Runevads mönstergilla romcom ”Allt och Eva” (Viaplay).

expand-left helskärm ”I dina händer”.

Förortstragedin ”I dina händer” (Netflix), som författaren Malin Persson Giolito själv inte blev nöjd med men vars rollsättare gjorde ett riktigt guldfynd i unge Olle Strand, som vi förhoppningsvis kommer att få se mer av.

Den pigga actionkomedin ”Sthlm blackout” (Prime Video), med Erik Johansson och Hanna Alström som dynamisk duo.

Samt infertilitetsproblematiken ”Alla utom vi” (Max), som efter tre år kom tillbaka med en andra säsong som var till och med bättre än den första.

expand-left helskärm ”Threesome” med Simon Lööf och Matilda Källström



Men nu kommer något som slår allt som har kommit före, och det är fortsättningen på Lisa Linnertorps relationsdrama ”Threesome”.

Serien om det unga svenska paret Siri och David – som har flyttat till London tillsammans och har varit ihop i sju stabila år när de gör misstaget att ha en fylletrekant med en förförisk fransk konststudent – hyllades unisont när den började på Viaplay 2021. Men fastnade sedan, som så många andra titlar, i limbo när bolaget hamnade i fritt fall och började amputera sina egna produktioner.

Tills det blev klart att SVT skulle ta över serien, och börja med att lägga ut den första säsongen på SVT Play i juni, för att sedan fortsätta med den nya andra nu i juli.

expand-left helskärm ”Threesome” med Simon Lööf och Matilda Källström



Och nu är det bara att konstatera att SVT snappade åt sig det allra bästa från den kris-loppis som även Netflix, Prime Video och Skyshowtime var och shoppade på efter Viaplays förlisning.

Den andra säsongen av ”Threesome”, där fokus har flyttats från Siris reaktion på händelsen till Davids bearbetning av följderna, håller nämligen samma kvalitet som den första. Det vill säga världsklass, fast med en diskbänksrealistisk och både bildligt och bokstavligt avklädd prägel som bottnar väldigt specifikt i den svenska film- och tv-traditionen.

expand-left helskärm Matilda Källström



Det är scener ur ett samboskap som håller på att gå sönder, där man tror på varje ord, varje blick, varje effekt och all affekt.

Simon Lööf och Matilda Källström är båda uppenbara naturbegåvningar, sexscenerna är så mycket på riktigt att man känner sig som en fönstertittare – och vad än Linnertorp tar sig för härnäst bör precis alla ögon vara på det. Eftersom hon mycket väl kan vara något sorts snille.



Kort sagt är ”Threesome” precis den serie som SVT har försökt att få till i åratal utan att lyckas:

Ett ungt drama av fullvuxen kaliber.

Den enes död är sannerligen den andres bröd.

expand-left helskärm ”Land of women”.

FJELLBORGS FAVORITER



check Land of women

Äntligen en ny dramakomedi med 00-talets bästa desperata hemmafru Eva Longoria. I soldränkta ”Land of women”, eller ”Tierra de mujeres”, spelar hon en New York-bo som flyr till en spansk vinby med sin tonårsdotter och sin halvdementa mamma. Mysigt, på Apple TV+.



check Supacell

Eric Kripkes ”The Boys” är kristallklar herre på superhjältetäppan just nu, men missa inte heller Netflix ”Supacell”, av den brittiske rapparen Rapman. Om hur en handfull svarta människor från södra London plötsligt utvecklar superkrafter (à la gamla ”Heroes”).



check We were the lucky ones

Sommarens andra – och bättre – drama om förintelsen, efter Skyshowtimes välmenande men diskutabla ”The tattooist of Auschwitz”. Det här, på Disney+, berättar historien om den stora polsk-judiska familjen Kurc under åren 1938-1946, och är mycket skickligt, välspelat och gripande.

Hitta fler av Fjellborgs favoriter på tv.nu