Nya tv-serien ”Kapningen” tar vid efter ”Sthlm rekviem”

Liv Mjönes återvänder till rollen som Fredrika Bergman

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm "Kapningen" blir en fristående uppföljare till "Sthlm rekviem". Pressbild.

Ett flygplan är på väg från San Fransisco till Stockholm när piloterna får ett meddelande i cockpit att bomber är utplacerade och att planet kommer sprängas om inte de som placerade dem där får igenom sina krav.

”Kapningen” utspelar sig under ett enda dygn och är en fristående fortsättning på ”Sthlm rekviem” från 2018.

Den förra seriens tio avsnitt baserades på fem av författaren Kristina Ohlssons böcker om Fredrika Bergman, anställd på justitiedepartementet, och hennes samarbetspartner kommissarie Alex Recht.

”I 'Sthlm Rekviem' blev det en film av varje bok och nu när vi gör en fristående uppföljare blir det en hel serie på en historia,” säger Piodor Gustafsson, dramadirektör för TV4 Media och C More .

Liv Mjönes återvänder till rollen som Fredrika Bergman och Jonas Karlsson till rollen som Alex Recht. Övriga roller i ”Kapningen” görs av bland andra Adam Lundgren, som spelar en av piloterna, och Ana Gil de Melo Nascimento, som spelar Säpo-agent.

Huvudförfattare till serien är Max Barron, och Karin Fahlén regisserar.

Serien har redan börjat spelas in och filmandet återupptas under februari, skriver C More i ett pressmeddelande.

