”House of the dragon” – då får ”Game of thrones” prequel premiär på HBO Max

Emma D'Arcy som prinsessan Rhaenyra Targaryen och Olivia Cooke som Alicent Hightower.

Skriv upp den 22 augusti 2022 i kalendern.

Då har nämligen efterlängtade ”House of the dragon” premiär på HBO Max.

Drygt tre år efter att sista avsnittet av ” Game of thrones ” släpptes 2019 får ”uppföljaren” premiär – ”House of the dragon”.

Tv-serien är baserad på George RR Martins ”Eld & blod” och utspelar sig 200 år innan händelserna i ”Game of thrones” och berättar historien om Huset Targaryen.

I de största rollerna ser vi Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel och Rhys Ifans.

Showrunner och manusförfattare är Ryan Condal, medan Miguel Sapochnik är co-showrunner och regissör.

HBO har också släppt mer information om den nya rollfigurerna – och fler bilder ur serien.

Paddy Considine som kung Viserys Targaryen.

Paddy Considine som kung Viserys Targaryen, vald av Westeros lorder till att efterträda den gamla kungen Jaehaerys Targaryen vid det Stora Rådet i Harrenhal. Viserys är en varm, god och vänlig man som bara vill föra vidare sin farfars arv. Men goda män blir inte alltid med självklarhet stora kungar.

Matt Smith som prins Daemon Targaryen.

Matt Smith som prins Daemon Targaryen, yngre bror till kung Viserys och tronarvinge. En makalös krigare och drakryttare. Daemon har en drakes blod. Men det sägs att varje gång en Targaryen föds, singlar gudarna slant...

Olivia Cooke som Alicent Hightower.

Olivia Cooke som Alicent Hightower, dotter till Otto Hightower, Kungens Hand, och den vackraste kvinnan i Westeros. Hon växte upp i The Red Keep, nära kungen och hans innersta krets och hon besitter både elegans och ett politiskt skarpt sinne.

Emma D'Arcy som prinsessan Rhaenyra Targaryen.

Emma D’Arcy som prinsessan Rhaenyra Targaryen, kungens förstfödda, av rent valyriskt blod och en skicklig drakryttare. Många skulle säga att Rhaenyra föddes med allt... men hon föddes inte som man.

Steve Toussaint som Lord Corlys Velaryon, "The Sea Snake" och Eve Best som prinsessan Rhaenys Targaryen

Steve Toussaint är Lord Corlys Velaryon, “The Sea Snake”. Lord av Huset Velaryon, en valyrisk blodslinje lika gammal som Huset Targaryen. Känd som ”The Sea Snake” är han den mest välkände äventyraren till havs i Westeros historia. Lord Corlys har skapat ett mäktigt hus som är rikare än Lannisters och har den största flottan i världen.

Eve Best som prinsessan Rhaenys Targaryen, drakryttare och gift med lord Corlys Velaryon. ”The Queen Who Never Was” ratades som arvinge vid Stora Rådet, eftersom riket favoriserade hennes kusin Viserys – eftersom han är man.

Fabien Frankel som Ser Criston Cole.

Fabien Frankel som Ser Criston Cole, av dorniskt ursprung och son till Lord Blackhavens förvaltare. Cole äger inga rikedomar eller titlar - allt han har är sin ära och övernaturliga talang med svärdet.

Sonoya Mizuno som Mysaria.

Sonoya Mizuno som Mysaria, som kom tomhänt till Westeros och har sålts fler gånger än hon kan minnas. Hon kunde ha tappat modet men blev i stället prins Daemon Targaryens mest betrodda allierade.

Rhys Ifans som Otto Hightower.

Rhys Ifans som Otto Hightower. Kungens Hand som troget och lojalt tjänar både sin kung och hans rike. Som Otto ser det är det största hotet mot riket kungens bror Daemon och hans position som tronarvinge.

Övriga rollfigurer:

Milly Alcock som unga prinsessan Rhaenyra Targaryen.

Bethany Antonia som Baela Targaryen.

Phoebe Campbell som Rhaena Targaryen.

Emily Carey som unga Alicent Hightower.

Harry Collett som Jacaerys Velaryon.

Ryan Corr som Ser Harwin ”Breakbones” Strong.

Tom Glynn-Carney som Aegon Targaryen.

Jefferson Hall som Tyland Lannister.

Jefferson Hall som Lord Jason Lannister.

David Horovitch som Grand Master Mellos.

Wil Johnson som Ser Vaemond Velaryon.

John Macmillan som Ser Laenor Velaryon.

Graham McTavish som Ser Harrold Westerling.

Ewan Mitchell som Aemond Targaryen.

Theo Nate som Ser Laenor Velaryon.

Matthew Needham som Larys Strong.

Bill Paterson som Lord Lyman Beesbury.

Phia Saban som Helaena Targaryen.

Gavin Spokes som Lord Lyonel Strong.

Savannah Steyn som Lady Laena Velaryon.

