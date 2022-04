Mejla Karolina Fjellborg

Streamingtjänsterna verkar ha drabbats av akut fantasibrist

Det börjar räcka med verklighetsbaserade hastverk

helskärm John Cameron Mitchell i ”Joe vs Carole” och Michelle Pfeiffer, Viola Davis och Gillian Anderson i ”The first lady”.

TV-KRÖNIKA Streamingtjänsterna har snöat in på verklighetsbaserade serier.

Men handlar det verkligen om historier som måste berättas, igen? Eller om innehåll som måste produceras, snabbt?

Verkligheten överträffar dikten. Ibland.

Men den här våren: Inte direkt.

För medan de verklighetsbaserade serierna kommer i allt tätare takt, är det knappast några minutiöst genomarbetade skildringar à la ”Chernobyl”, ”The crown” eller ”Fallet OJ Simpson” vi ser just nu. Utan en strid ström av tämligen förglömliga serier som visserligen har knutit till sig stora namn, men känns märkligt oinspirerade.

Lite som det kan bli när allt fler konkurrerande tjänster skriker efter innehåll och saker och ting måste gå undan. Då verkar det vara smidigt att hugga en podd, en tidningsartikel eller, vilket man faktiskt kan misstänka i vissa fall, en Wikipedia-sida, och skrida till verket.

Men den övergripande känslan blir att streamingvärlden har drabbats av svår fantasibrist och – inte minst när det gäller true crime-genren – en sorts inflation, som gör varje titel lite mer umbärlig.



Värst just nu, alla verklighetsbaserade kategorier, är ”Joe vs Carole”, som nyligen hade premiär på C More. Årets förmodligen onödigaste serie, som försöker återskapa hajpen kring Netflix pandemi-hit ”Tiger king”, men lyckas komma för tidigt och för sent på samma gång, och dessutom är på tok för dålig.

Och efter Netflix undermåliga svindlarserie ”Inventing Anna” (baserad på en tidningsartikel), med Julia Garner, och Apples något bättre svindlarserie ”WeCrashed” (baserad på en podd), med Jared Leto och Anne Hathaway, har nu slutligen Hulus svindlarserie ”The dropout” (baserad på en podd), med Amanda Seyfried, fått svensk premiär på Disney+.

Den är klart bäst av de tre, med en stabil tappa hakan-story och Seyfried i högform. Men du behöver verkligen inte ligga sömnlös om du missar den.



Och detsamma gäller, ännu mer, för den förvisso stjärnspäckade men förvånansvärt ytligt skrivna och klumpigt ihopsnickrade presidentfru-antologin ”The first lady”, som precis har landat på Paramount+.

Viola Davis spelar Michelle Obama, Gillian Anderson gestaltar Eleanor Roosevelt och Michelle Pfeiffer är Betty Ford (med ett glas med något stärkande stadigt i handen).

Och ja, det tycks gå att misslyckas även med den knakelibrak-uppställningen.



I samma veva kommer även ”Gaslit” (Starzplay/Viaplay). En (återigen) poddbaserad serie om Watergateskandalen, med Julia Roberts och Sean Penn, bland andra.

Och strax följer mer verkligt 70-tal i ”The offer” (Paramount+), om skapandet av Francis Ford Coppolas ikoniska ”Gudfadern”, och ”Pistol” (Disney+), om det legendariska brittiska punkbandet Sex Pistols.

Och HBO Max ger oss ”The staircase”, med Colin Firth och Toni Collette. Ett true crime-drama baserat på dokumentärserien med samma namn.

Det är alla serier som fick mig att känna pepp för ett par månader sedan, men som nu – efter en vårsäsong av verklighetstrogna besvikelser (”Pam & Tommy” på Disney+ undantaget) – snarare väcker skepsis. Och frågor kring hur det egentligen står till med kreativiteten i serielandskapet.

FJELLBORGS FAVORITER



check Samhällskollaps

Camilla Kvartoft och Felix Herngren simulerar samhällskriser som utslagna betalsystem och långvariga elavbrott i SVT, för att ta reda på hur olika beslutsfattare skulle agera och vad vanliga människor kan göra för att förbereda sig. Högaktuell public service.



check Barry

En av de senaste årens mörkaste och mest ångestridna komediserier, eller kanske roligaste dramer, går in på sin tredje säsong på HBO Max den 25 april. Prisade Bill Hader fortsätter att briljera i titelrollen, som en man i kläm mellan betalmord och teater.



check The man who fell to Earth

Walter Tevis sci-fi-roman från 1963, som blev film med David Bowie 1976, har nu blivit tv-serie, med Chiwetel Ejiofor. Och medan arvet efter Bowie-filmen är farligt kultigt, börjar det här faktiskt lovande. Premiär på Paramount+ den 25 april.

