Inte så underbart i ”De underbara åren”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm ”De underbara åren”.

TV-RECENSION Tyskland har i många år varit spännande som tv-land. Men sommarens tyska SVT-import kräver en del av sin tittare.

Och då framför allt undseende.

För här blev det inte riktigt bra.

De underbara åren

SVT

Miniserie i tre delar

Av Robert Krause och Florian Puchert, med bl a Elisa Schlott, Vanessa Loibl, Anna Maria Mühe, Katja Riemann, David Schütter, Hans-Jochen Wagner, Thomas Sarbacher, Ludwig Trepte.

Historiskt drama

Miniserien ”De underbara åren”, som består av tre långfilmslånga delar, utspelar sig under efterkrigstiden, under sent 40-tal och tidigt 50-tal.

I centrum står industrialistfamiljen Wolf i Altena, som tog sig igenom kriget men nu står inför stora utmaningar när det gäller att bygga upp sina liv och sin verksamhet igen. Och likt landet i stort måste de göra upp med sitt agerande under krigsåren.

Eduard (Thomas Sarbacher) är den stränga patriarken, som inte kan förlåta sin äldsta dotter Margots (Anna Maria Mühe) äktenskap med en SS-soldat. Trots att det snart visar sig att även han själv – som ägare av ett metallverk och en av stadens största arbetsgivare – har bagage som inte håller för dagsljus efter krigsslutet.

Vid hans sida finns den självuppoffrande hustrun Christl (Katja Riemann), som inte har tillskrivits en enda utmärkande egenskap utöver att vara halt, och den hängivna yngre dottern Gundel (Vanessa Loibl), som själv anser sig vara sin fars givna arvtagare – men alltid står i skuggan av den tredje dottern Ulla (Elisa Schlott). En både vacker och intelligent blondin som vill läsa till läkare, och snabbt hamnar i en dragkamp mellan två män; den välkammade men tråkige Jürgen (Ludwig Trepte) och den James Dean-liknande hunken Tommy (David Schütter), som stred vid östfronten.

Det är en intressant tid i tysk historia som skildras. Men potentialen slarvas bort med bristande regi, platta och stereotypa karaktärer och en övergripande kitschig känsla. Inte minst i de relativt många och klumpigt hanterade sexscenerna.



”De underbara åren” har premiär på SVT Play den 4 juli och i SVT2 den 7 juli.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv