”House of the dragon” mest sedda serien på HBO – någonsin

helskärm "House of the dragon" följer klanen Targaryen. Pressbild.

”Game of thrones”-uppföljaren ”House of the dragon” är den mest sedda serien någonsin på HBO:s strömningstjänst, det står klart när serien nu gått i mål med sin första säsong.

Premiärsäsongen av ”House of the dragon” slår till och med den åttonde säsongen av föregångaren och har i genomsnitt haft 29 miljoner tittare per avsnitt i USA. Hur många tittare serien har haft i Sverige uppger inte HBO .

”House of the dragon” utspelar sig knappt 200 år före händelserna i ”Game of thrones” och följer familjen Targaryen. Huvudrollen görs av Paddy Considine, känd från bland annat ”The world's end”. Han spelar kung Viserys Targaryen, en vänlig man som har valts till kung på traditionellt sätt vid ett stormannaråd i Westeros. Hans bror prins Daemon Tagaryen (Matt Smith) är en krigare och drakryttare – och en av många som slåss om att ta över tronen efter kungen.

Projektet är en av tv-historiens dyraste serier och baseras på författaren George R R Martins värld från ”En saga av is och eld”.