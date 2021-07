Mexikanskt kartellvåld, ett tyskt mästerverk och mord på Irland

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm ”Vi”, ”Babylon Berlin” och ”Sophie: Mordet i West Cork”. Foto: Netflix/Beta Film/Netflix.

VECKANS STREAMINGTIPS ”Vi”, om en verklig massaker i Mexiko, är knarkkrigets oskyldiga offers historia. Den enastående tyska serien ”Babylon Berlin” är tillbaka med nya avsnitt. Och ”Sophie: Mordet i West Cork” är ännu en sevärd true crime-serie från Netflix.

Vi



De latinamerikanska knarkkartellerna och USA:s krig mot drogerna har blivit populär och kickfylld underhållning i bland annat ”Narcos”, ”El Chapo”, ”Breaking bad” och ”ZeroZeroZero”. Men i den här långsamt stegrande, verklighetsbaserade serien – i vilken vi får följa ett stort antal karaktärer i den lilla mexikanska gränsstaden Allende 2011, där en massaker snart kommer att äga rum – är det den mänskliga kostnaden för kollisionen mellan kartellerna, korruptionen och myndigheterna som står i centrum. Det handlar om vad som hände, men ännu mer om vilka det hände. Och det gör den till ett välkommet tillskott till genren, även om inte riktigt alla delar funkar.

Netflix

Babylon Berlin



Tom Tykwers, Achim von Borries och Henk Handloegtens makalösa ”Babylon Berlin” är en av de mest imponerande europeiska tv-serier som någonsin har gjorts, och nu är den tillbaka i SVT med sex nya tjusiga dubbelavsnitt, fyllda av dekadens och politisk sprängdeg. Nu är det hösten 1929, och den plågade polisen Gereon Rath (Volker Bruch) och hans ambitiösa damkollega Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) tittar närmare på ett mord i en suspekt filmbransch, medan den stora börskraschen – och Nazityskland – ligger och tickar som bomber i bakgrunden. Sommarens versala MÅSTE, såklart (och den som missat de första 16 avsnitten hittar dem både på HBO Nordic och Viaplay).

SVT Play. Säsongspremiär den 12 juli



Sophie: Mordet i West Cork



Deckarsommaren har börjat, med en andra säsong av ”Morden i Helsingör” på TV4 Play/C More och färska avsnitt av ”Ett fall för Vera” i SVT – som även drar igång evighetsmaskinen ”Morden i Midsomer” och nya ”Kustpärlans mysterier” under de kommande dagarna. Och den som föredrar true crime framför fiktion har den här tredelade serien från Netflix välinoljade morddokumentärfabrik att ta sig an. Om det fortfarande olösta mordet på den franska producenten Sophie Toscan du Plantier, som blev bragd om livet utanför sitt semesterhus i den isolerade lilla irländska orten Schull strax före jul 1996. Var det journalisten som var först på plats som gjorde det?

Netflix

