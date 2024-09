Fick egna tv-serien ”Agatha all along”: Trodde inte det var sant

Ålder: 51 år.

Bor: I Los Angeles.

Familj: Maken Ethan, sonen Sandler.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: ”The holiday”, ”Revolutionary Road”, ”Wanderlust”, ”The secret life of Walter Mitty”, ”Parks and recreation”, ”Captain Fantastic”, ”Bad moms”, ”Bad moms 2”, ”Wandavision”, ”Glass onion: A knives out mystery”.

Aktuell: I ”Agatha all along” som strömmas på Disney+ från 19/9.