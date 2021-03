Ett intressant framtidsscenario – som slarvas bort

Netflix relationsthriller ”The One” fokuserar envist på det minst intressanta

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 11 mars 2021 kl. 08.00

Uppdaterad: 11 mars 2021 kl. 12.58

Foto: Robert Viglasky/Netflix. ”The One”.

TV

TV-RECENSION Det bor en intressant liten serie i Netflix nya, science fiction-toppade relationsthriller ”The one”.

Men tyvärr är den instängd i en annan följetong, som är betydligt tråkigare.

++

The One

Netflix

Säsong 1

Av Howard Overman, med bl a Hannah Ware, Dimitri Leonidas, Lois Chimimba, Stephen Campbell Moore, Albano Jerónimo, Eric Kofi-Abrefa, Zoë Tapper, Pallavi Sharda.



SCI-FI-THRILLER Föreställ dig en mycket nära framtida värld där alla människor kan hitta sin perfekta själsfrände genom DNA-matchning. Tänk dig de provocerande fulländade par som skulle gå omkring i den, tänk dig alla dittills fungerande tvåsamheter som skulle gå i kras när möjligheten till helt smärtfria förhållanden plötsligt dök upp.

Skulle du själv ta testet?

Det är ett fiffigt scenario som öppnar upp för relationsintriger av både otäck, dramatisk, sorglig och humoristisk art.

Men Howard Overmans ”The One”, som bygger på en bok av John Marrs, är förvånansvärt tråkig, med ett envist fokus på en mordutredning som inte ens är spännande. Och kring den trängs flera spretande sidospår som aldrig gifter sig till en sammanhängande enhet. Dessutom saknas färgstarka rollfigurer att intressera sig för.

Hannah Ware spelar huvudrollen som den supersmarta men kyliga forskaren Rebecca, som vi får följa på olika tidsplan. Hon är den som ligger bakom den revolutionerande DNA-metoden, och hennes matchmakingföretag The One hivar nu in storkovan varje dag.

Men – när hennes rumskompis döda kropp dras upp ur vattnet, och spåren leder tillbaka till henne själv, blir hon plötsligt centrum för en mordutredning som får henne att ta till allt mer desperata metoder.

En av poliserna som utreder fallet är Kate (Zoë Tapper), som vid sidan av jobbet har händerna fulla med sitt eget kärleksliv, som blir tilltrasslat efter en matchning med en spansk kvinna som har diverse hemligheter i bagaget.

Ytterligare en handlingstråd följer den lyckligt gifta men fatalt nyfikna kvinnan Hannah (Lois Chimimba), som gör misstaget att i hemlighet skicka in ett DNA-prov från sin man Mark (Eric Kofi-Abrefa) till The One för att få reda på vem som egentligen är hans ultimata partner. Svaret är, såklart, inte hon själv, och in i parets liv glider den australiensiska skönheten Megan (Pallavi Sharda).

Det spåret, som är det mest intressanta, blir tyvärr mest en parentes här. Men det visar om inte annat på (den bortslarvade) potentialen i premissen.



”The one” har premiär på Netflix den 12 mars.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 11 mars 2021 kl. 08.00