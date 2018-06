”The good fight” skildrar uppskruvade stämningen i Trumps USA helt briljant

Foto: HBO NORDIC Svamprus eller verklighet? Diane Lockharts synvillor i ”The good fight” illustrerar overklighetskänslan i USA.

TV 1 juni 2018 07:15

I Donald Trumps USA tvingas alla ned i skyttegravarna. Det skildrar ”The good fight” så fullkomligt strålande just nu.

”When they go low, we go high”, sa Michelle Obama i ett hyllat tal 2016. Jo, tjena. År, månader, dagar och timmar av Trump-tweets och oberäkneliga utspel senare tycks all värdighet avlägset forntida. Kvar finns lojalitet och kärlek till de närmaste – ”The good fight” skildrar kvinnlig kamratskap mångfacetterat och fint, men i övrigt handlar det nu om att slåss med så gott som alla medel tillåtna.

Seriens skapare Michelle och Robert King har berättat att ”The good fight” (HBO Nordic/TV3) knappast var tänkt att bli så politisk som den blev. Spinoffen på klassiska advokatserien ”The good wife” börjar visserligen med att Diane Lockhart (Christine Baranski) förtvivlad ser presidentens installationsceremoni på tv, men tanken var att försöka ”undvika det vanliga Trump-gnället”. Manus skrevs dessutom om eftersom alla på förhand naivt räknat med att Hillary Clinton skulle vinna valet. Den nya verkligheten påverkade fiktionen. ”Diane inser att hon inte kan leva med den här världen, hon är äcklad av allt”, förklarade Robert King under ett samtal på Tribeca-festivalen tidigare i år, rapporterade Hollywood reporter.

Overklighetskänslan genomsyrar första säsongen, men där är det underliggande temat snarast ekonomisk brottslighet. Lockhart, som tänkt gå i pension, inser plötsligt att alla livsbesparingar försnillats av en familjevän. Hon plockas upp av en advokatbyrå ledd av karismatiske Adrian Boseman (Delroy Lindo) som specialiserat sig på fall där afroamerikanska klienter utsatts för polisvåld. Där finns också guddottern Maya Rindell (Rose Leslie) och spirande stjärnadvokaten Lucca Quinn (Cush Jumbo).

Smygande börjar den nya regimen påverka firmans arbete, inte minst tack vare nya, politiskt tillsatta men juridiskt okunniga domare. I början lyckas de smidigt undvika fällorna. Det är i andra säsongen (spoilervarning) som marken under advokaterna på allvar börjar skaka. En trött Lockhart ”mikrodoserar” psilocybin (psykedeliska svampar), ser på nyheterna och undrar sedan: ”Har Trump verkligen ett hängbuksvin i Vita huset? Ligger grannarna i huset mitt emot med varandra, iförda Trump-masker?”. I de nya tiderna framstår hennes synvillor ibland som mer verkliga än verkligheten.

”The good fight” lyckas lägga sig nära nyhetsflödet utan att exakt efterlikna det, med en manusbåge om ryssarnas beryktade ”pee tape” (en inspelning som ska visa Trump med prostituerade), nya hårda tag mot immigranter, mystiska avlyssningar och mord på advokater. Inte minst går federala myndigheter och staternas egna lagar i allt vildare opposition mot varandra. Våld,

demonstrationer och hård repression blir vardag. Folk tvingas in i allt mer extrema hörn och fula grepp framstår plötsligt som desperat nödvändiga när samhällets grunder tycks hotade.

Serien skildrar den uppskruvade stämningen i USA just nu helt briljant. Det går bara att önska att oppositionen till Donald Trump har så pass skarpa hjärnor i verkligheten också.

LÄS OCKSÅ Glöm ”Skavlan” – nu är ”The Graham Norton show” här

Veckans...

… Hugh Grant. Från smått hånad romcom-hunk till manipulativ politiker i BBC-serien ”A very English scandal” – som 57-åring är Grant kreativt på topp. Serien i tre delar är skriven av Russell T Davies (”Queer as folk”) och handlar om parlaments­ledamoten Jeremy Thorpe som på 70-talet åtalades för anstiftan till mord på sin förre älskare. Det blir en spännande analys av homofobi, klass och psykopati.

… lördagsfilm. Stephen Frears­, som regisserat ”A very English scandal”, ligger också bakom Oscar-nominerade ”Philomena” (SVT1) med Judi Dench och Steve Coogan i huvudrollerna. Stabilt och gripande om katolska kyrkans maktmissbruk och mörka familjehemligheter.

… fotboll. Hur gick det egentligen till när Ryssland fick fotbolls-VM? Nu granskas spelet bakom kulisserna i söndagens ”Dokument ­utifrån” (SVT 2).

… hjärtknip. Italiens Oscars­bidrag, ”A Ciambra – berättelsen om Pio” som har biopremiär i dag, är ingen solskenshistoria men skildrar en värld vi sällan får se på film. Pio är en romsk pojke som växer upp i ett samhälle i lagens gränsland i södra Italien, där våldet oftast vinner över kärleken.

… dokumentärserie. ”Operation Playa” (SVT Play) synar polis och åklagares oortodoxa metoder för att sätta dit Jonas Falk, mannen som misstänktes ligga bakom smugglingen av 1,4 ton kokain. Spektakulärt och spännande.

… final. I kväll övergår våren formellt i sommar när ”Let’s dance” äntligen avslutas med en duell mellan Jon-Henrik Fjällgren och Daniel Norberg. Kommer allvar eller spex segra?

LÄS OCKSÅ ”Patrick Melrose” blir The Benedict Cumberbatch show

LÄS OCKSÅ Danska Netflix-serien ”The rain” är ett dystopibygge på legonivå

LÄS OCKSÅ ’Killing Eve’ och ’Barry’ väcker upp den ­dödströtta yrkesmördar-genren

LÄS OCKSÅ Norskt mordmysterium gör succé i världen