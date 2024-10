Groteska mord och satanisk panik i säsongens bästa skräck

Heta tips på kalla kårar till halloween

TV-KRÖNIKA Jag har botaniserat bland säsongens skräcknyheter och hittat Ryan Murphys senaste galenskaper och ”Stranger things”-inspirerad 80-talsskräck om hårdrock och moralpanik.

I halloweentider är det trist att konstatera att flera av de allra bästa skräckserier som har gjorts faktiskt inte finns tillgängliga på några streamingtjänster i Sverige.

Glöm ”Tales from the crypt”, ”The terror”, ”Alfred Hitchcock presenterar”, ”Channel Zero” och ”Twin Peaks”.

”Hannibal” och ”Ash vs Evil dead” finns bara att hyra eller köpa på vod-tjänster, och den som vill grotta ner sig i klassiska ”The twilight zone” får försöka göra det på gratistjänsten Pluto TV.

Vilket kan innebära en skräckupplevelse av helt fel slag, eftersom det där inte bara är priset som är noll utan också användarvänligheten.

expand-left helskärm ”Huset Ushers undergång”.



Dessutom har Netflix förlorat sin hus-skräckmästare Mike Flanagan till Amazon, vilket betyder att streamingjätten för första hösten på länge inte levererar något nytt från mannen bakom flera av de senaste årens starkaste, mest sofistikerade skräckupplevelser. Från 2018 års ”The haunting of Hill House” till förra årets ”Huset Ushers undergång”.

expand-left helskärm ”From” på Netflix och TV4



Men en massa sevärd skräck för olika åldrar och toleransnivåer finns det såklart ändå. Och jag kan bland annat rekommendera SVT Plays halloweenhörna, där en drös filmer från både förr och nu har lagts ut, tre nyinflyttade ”The walking dead”-spinoffer på Disney Plus, och den svarta pärlan ”From”.

Ett ”Lost”-liknande stycke sci-fi-skräck om en stad du kan checka in i men aldrig lämna, som är inne på sin tredje säsong på TV4 Play. (Netflix har den första.)

Men framför allt vill jag lyfta två sprillans nya serier som fick min inre skräckälskare att spinna som en katt.

expand-left helskärm ”Grotesquerie”

expand-left helskärm ”Grotesquerie” med Niecy Nash



Den ena är ”Grotesquerie” på Disney Plus. Av Ryan Murphy, som är en av tv-världens mest produktiva människor och tidigare har frossat i det makabra i till exempel plastikoperationsdramat ”Nip/tuck”, långköraren ”American horror story” och Netflix-aktuella ”Monster”.

Niecy Nash spelar en polis som utreder en serie mord så överjävliga att du kommer att tänka på David Finchers ”Seven”, samtidigt som hennes man ligger i koma, hennes dotter håller på att äta ihjäl sig, och hon själv håller på att supa ihjäl sig.

Det hela är precis så skruvat som man hoppas på när man ger sig in i en Murphy-serie. Och pass på för en twist du garanterat inte ser komma.

expand-left helskärm ”Hysteria!”



Och den andra är ”Hysteria!”, som har premiär på SkyShowtime på måndag.

”Modern family”-stjärnan Julie Bowen och ”Evil dead”-veteranen Bruce Campbell spelar i en serie som utspelar sig på 80-talet, i en välordnad amerikansk småstad som drabbas av ett tidstypiskt fall av ”satanic panic” när en populär quarterback hittas mördad och en trio impopulära, hårdrocksälskande tonåringar gör misstaget att börja lajva satanister.

Inte riktigt nostalgi på ”Stranger things”-nivå, men rätt kul.

Och valda delar fick mig osökt att tänka på det odödliga moralpaniksavsnitt av ”Svar direkt” från 1984 där Siewert Öholm oroade sig över hårdrockens framfart.

