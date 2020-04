Perfekt tonårsserie, förförande melankolisk kärlekshistoria och fransk spionbriljans

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 29 april 2020 kl. 14.49

Foto: Netflix, BBC/Hulu, Canal+. ”Never have I ever”, ”Normala människor” och ”Falsk identitet”.

VECKANS STREAMINGTIPS Mindy Kalings ”Never have I ever” är det roligaste tonårsgenren har sett på länge. ”Normala människor” är en sällsynt vacker kärlekshistoria. Och den franska favoriten ”Falsk identitet” är tillbaka.

Never have I ever



Jag har fallit som en fura för tonårsserien ”Never have I ever”, som är skapad av Mindy Kaling tillsammans med Lang Fisher – och lite otippat har John McEnroe som berättare. Maitreyi Ramakrishnan levererar sina repliker som en chef och förtjänar att bli en stjärna för rollen som Devi Vishwakumar; en högpresterande dotter till indiska invandrare, som nu börjar på sitt andra år på high school och har planer på att stiga i de sociala graderna. Men lyckas så där, på grund av bland annat ett förödande hett temperament, en provocerande ärkefiende (Jaren Lewison) och en stor sorg att hantera. Det härligaste jag har sett i genren på länge.

Netflix

Normala människor



Vackrast av allt just nu är den här förförande melankoliska serien i tolv halvtimmeslånga delar, baserad på Sally Rooneys roman med samma namn, som följer den komplicerade kärlekshistorien mellan två unga människor, från gymnasietiden i en liten irländsk stad och vidare till universitetsåren i Dublin. Daisy Edgar-Jones och Paul Mescal är enastående i huvudrollerna – den privilegierade och intelligenta särlingen Marianne Sheridan och den stiliga, populära och lika intelligenta Connell Waldron – och både manus och regi är ren perfektion. En episk men också intim historia om den första stora kärleken.

SVT Play. Nya avsnitt på tisdag

Falsk identitet



Nu blir det riktig finsmakar-tv, när Éric Rochants spiondelikatess ”Le Bureau des Légendes”, om agenterna på den franska underrättelsetjänsten DGSE, är tillbaka med en femte säsong av brickluncher, byråkrati och briljans. Inledningen rör sig mellan Frankrike, Ryssland, Ukraina, Jordanien, Egypten och Saudiarabien, och i fokus står naturligtvis frågan om Malotrus (Mathieu Kassovitz) eventuella död. Louis Garrel spelar den nya agenten Andrea Tassone, alias Mille Sabords, och den hyllade regissören Jacques Audiard ("En profet”) gör sin tv-debut med de två sista avsnitten. Även de fyra tidigare säsongerna ligger ute på SVT Play, för den som har missat den här långsamma, intrikata, realistiska och intelligenta serien. Perfekt för en socialt distanserad vår.

SVT Play. Premiär i dag

Foto: Rémy Grandroques/Canal+. ”Falsk identitet”.

