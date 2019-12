Årets tio bästa tv-serier

Nöjesbladets Karolina Fjellborg listar sina favoriter från 2019

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 25 december 2019 kl. 08:00

Foto: HBO/Netflix/Amazon. ”Chernobyl”, ”Unbelievable” och ”Fleabag”.

Från Tjernobyl till Nordirland, via New York, Berlin, Oslo och Djursholm.

Här är det allra bästa från det rika tv-serieåret 2019.

Foto: HBO/Sky. ”Chernobyl”.

1. Chernobyl

(HBO Nordic)



En av hela årtiondets starkaste tv-serier, och 2019 års definitiva tungviktare. Manusförfattaren Craig Mazin och regissören Johan Renck gav oss en ångestserie av monumentala mått. En perfekt och oförglömlig tragedi i fem akter om Tjernobylolyckan 1986, som skakade om ända in i märgen. Som ohygglig, skräckinjagande katastrofskildring. Som obduktion av ett politiskt system där fåfänga och förnekelse förgjorde människor. Och inte minst som en högaktuell varning för vår tid, kring vad som kan hända när makten inte lyssnar på vetenskapen.

Foto: HBO. ”Succession”.

2. Succession

(HBO Nordic)



Familjedysfunktion, odrägliga, rika människor och en samvetslös patriark. Jesse Armstrong kombinerar dessa klassiskt kittlande ingredienser på bästa sätt i sitt lika tragiska som roliga Shakespearianska maktspelsdrama om den självförstörande mediefamiljen Roy.



Foto: HBO. ”Veep”.

3. Veep

(HBO Nordic)



En av alla tiders bästa komediserier – Armando Iannuccis rakbladsvassa politiska satir med giganten Julia Louis-Dreyfus som den hopplösa fullblodsnarcissisten Selina Meyer – rundade av med en sjunde absurd, elak och allmänt lysande säsong. Som man kommer att sakna ”Veep”.

Foto: Beth Dubber/Netflix. ”Unbelievable”.

4. Unbelievable

(Netflix)



I en tv-värld där våldtäkt används som en billig narrativ krydda och kvinnokroppar exploateras på löpande band, och i en verklighet där sexualbrott fortfarande behandlas styvmoderligt av rättsväsendet, kändes det befriande, och oerhört viktigt, att få se ett kriminaldrama som tog sexuellt våld på allvar, utifrån ett 100 procent kvinnligt perspektiv.



Foto: BBC/Amazon. ”Fleabag”.

5. Fleabag

(Amazon Prime Video)



Likt en annan brittisk kanonserie, ärkeklassikern ”Pang i bygget”, tog löjligt begåvade Phoebe Waller-Bridges tragikomik om en ung kvinna med en sexmissbruksproblematik, en krökt familj och ett undertryckt trauma i bagaget, slut efter tolv idealiska avsnitt.

Foto: Netflix. ”When they see us”.

6. When they see us

(Netflix)



Ava DuVernays miniserie om det ökända Central Park-fallet från 1989, då fem mörkhyade pojkar från Harlem blev oskyldigt dömda för en brutal överfallsvåldtäkt – inte på grund av bevisning utan på grund av systematisk rasism – var tung, skakande och gripande spelad. Framför allt Jharrel Jerome är en att hålla ögonen på.

Foto: Sky Deutschland/ARD. ”Babylon Berlin”.

7. Babylon Berlin

(SVT)



Krigsserien ”Das Boot” var finfin tysk tv-kvalitet – men sedan kom det spännande kriminalmysteriet och dekadenta tidsporträttet ”Babylon Berlin”, om en stad på gränsen till nervsammanbrott, och var både ett och två snäpp vassare. Kaotiskt, mustigt, drömlikt, raffigt och visuellt dynamiskt.

Foto: NRK. ”Exit”.

8. Exit

(SVT)



Finansiellt stenrika men själsligt utblottade. De fyra finansmännen i den här ultracyniska och chockmaxade norska satiren (i vilken svenske Simon J Berger gjorde en av huvudrollerna) tog det dåliga manliga beteendet till nya höjder. Kul men också skrämmande, med tanke på att serien lär bygga på svinerier ur verkligheten.

Foto: Netflix. ”Störst av allt”.

9. Störst av allt

(Netflix)



”Solsidan” och ”Bonusfamiljen” levererade som de pålitliga proffs de är, men bäste svensk i år var ”Störst av allt”. Netflix första svenska originalserie, om en skolskjutning i överklassnästet Djursholm, drabbade hårt. Skickligt uppbyggd, smärtsam, spännande och trovärdigt agerad.

Foto: Channel 4. ”Derry girls”.

10. Derry girls

(Netflix)



Svårslaget rolig och charmig svart komik av Lisa McGee, om ett obotligt ostädat tonårsgäng som brottas med diverse triviala pubertala problem i 90-talets Nordirland, där våld och terror är blodig vardag. Skamlös humor möter 90-talsnostalgi, på en högst allvarlig politisk botten.

