Tolv svenska serier att se fram emot

Foto: C More/TV4/Kanal 5. ”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet”, ”Fartblinda” och ”Playa del Sol”.

avKarolina Fjellborg

TV 19 juli 2019 08:00

Robert Gustafsson som Ture Sventon, advokater som får det hett om öronen, knas på klassisk charterort och kärlek enligt Josephine Bornebusch.

Här är tolv intressanta svenska serier som är på gång till hösten.



Foto: Filip Hammarström/SVT. ”Dröm”.

Dröm



Ungdomsserie om några unga människor som drömmer sanndrömmar om framtiden. Drömmar som ger dem inblick i sina egna framtida liv men också varnar för dåliga saker som de måste försöka stoppa. Aron Levander och Filip Hammarström är upphovsmän och Amir Chamdin har regisserat. Premiär i SVT Barn den 17 augusti.

Foto: Pär Bäckstrand. ”Fartblinda”.

Fartblinda



”Fartblinda”, som får premiär på C More den 19 augusti, bygger på Carolina Neuraths bok och beskrivs som ett ”spännande relationsdrama i finans- och tidningsmiljö”, om kärlek, girighet och svek. ”Springfloden”-stjärnan Julia Ragnarsson spelar journalisten Bea Farkas, som jagar sanningen om fiffel på en bank, och Matias Varela spelar bankens gifte vd Peder Rooth – som Bea råkar ha en kärleksaffär med. Jens Jonsson står för regi och Jesper Harrie för manus. Visas även i TV4, med start den 2 september.

Foto: Johan Paulin. ”Heder”.

Heder



”Män som hatar kvinnor” med en touch av ”Sex and the city”. Så beskriver Viaplay den här thrillern om fyra toppadvokater som slåss för kvinnors upprättelse – men har en gemensam, mörk hemlighet. Eva Röse, Alexandra Rapaport, Anja Lundqvist och Julia Dufvenius gör huvudrollerna, och de tre senare är även skapare ihop med Sofia Helin. Premiär den 30 augusti.

Foto: Ola Kjelbye. ”Allt jag inte minns”.

Allt jag inte minns



Miniserie efter Jonas Hassen Khemiris Augustprisvinnande roman. Armand Mirpour, Siham Shurafa och Pablo Leiva Wenger gör huvudrollerna i serien, som skrivits av Piotr Marciniak. SVT säger: "Ett episkt och komplext relationsdrama berättat som ett spännande mysterium centrerat kring en huvudfråga: varför dog en ung människa alldeles för tidigt?". Premiär den 8 september.

Foto: Viaplay. ”Älska mig”.

Älska mig



Josephine Bornebusch ligger bakom den här relationsdramakomedin om hur man hanterar kärlek i olika skeden av livet. Vi ska få följa tre generationer ”genom vänskap, sorg, frigörelse och romantik”. Bornebusch spelar mot bland andra Sverrir Gudnason, Johan Ulveson, Ia Langhammer och Görel Crona. Premiär på Viaplay i oktober/november.

Foto: SVT. ”Innan vi dör”.

Innan vi dör



Niklas Rockströms och Wilhelm Behrmans thriller med Marie Richardson och Adam Pålsson som mor och son blev en succé våren 2017, och kommer nu tillbaka med en andra säsong. Inget är känt om handlingen men SVT:s programchef Anna Croneman lovar ”en fullständigt gastkramande säsong”. Premiär i oktober.

Foto: SVT. ”Vår tid är nu”.

Vår tid är nu



I oktober kommer allas vår favoritkostymserie, fantastiskt välskriven av bland andra Ulf Kvensler, tillbaka till SVT med en tredje säsong. Åren som skildras är 1968-1971, och nya på rollistan är Evin Ahmad och Agnes Lindström Bolmgren. Julen 2020 kommer sedan en kortare ”specialsäsong”, som utspelar sig mellan den första och andra säsongen.

Foto: SVT. ”Andra åket”.

Andra åket



Vi som skrattade gott åt Felix Herngrens komediserie ”Andra åket” kan se fram emot en andra säsong i SVT i november. Med den formidabelt roliga Sanna Sundqvist i huvudrollen som den hetsiga Madde, som har flyttat från Stockholm hem till den lilla lappländska skidorten Björkfjället för att driva hotell.

Foto: C More. ”Gåsmamman”.

Gåsmamman



Trebarnsmamman Sonja Eks fria fall ner i den kriminella världen fortsätter i en fjärde säsong, som börjar med att Sonja (Alexandra Rapaport) vaknar upp efter sju månader i koma – ”till en värld som har gått vidare utan henne, och en kropp hon inte känner igen”. Efter premiären på C More den 7 november kommer de nya avsnitten att visas i TV4.



Foto: Linus Hallsénius/Kanal 5 och Dplay. ”Playa del Sol”.

Playa del Sol



Peter Settmans charterkomedi om folket på och kring resebyrån Shine, som visades i SVT 2007-2009, gör comeback – i Kanal 5. Skådeplatsen är Gran Canaria, där platschefen Mårten (Henrik Hjelt) nu ska försöka få fart på affärerna igen. Richard Ulfsäter, Malin Persson och Cecilia Forss spelar reseledare, och Lennart Jähkel bartender.

Foto: Pär Bäckstrand/C More/TV4. ”Solsidan”.

Solsidan



”Solsidan” behöver, efter fem lysande säsonger och en härlig långfilm, ingen närmare presentation. Det enda du behöver veta är att C More och TV4 har gjort en popkulturgärning och beställt tre nya säsonger, att den första kommer i höst, och att hela kärngänget – Felix Herngren, Mia Skäringer, Johan Rheborg, Josephine Bornebusch, Henrik Dorsin och Malin Cederbladh – är ombord.

Foto: Linus Hallsénius/C More/TV4. ”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet”

Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet



När C More och TV4 gör tv-serie av Åke Holmbergs komiska privatdetektiv Ture Sventon är det Robert Gustafsson som gör huvudrollen. Det är lovande. Och lovande är det också att duon Per Simonsson och Stefan Roos (julkalendrarna ”Selmas saga” och ”Tjuvarnas jul”) står för manus och regi.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Första trailern för Josephine Bornebusch serie ”Älska mig”

LÄS OCKSÅ Tre europeiska Netflix-serier du inte får missa i sommar