Stephen King-stämningen är på topp i ”Castle Rock”



1 av 2 | Foto: Hulu. Bill Skarsgård i ”Castle Rock”.

TV 24 juli 2018 08:00

TV-RECENSION Bill Skarsgård spelar en mystisk, namnlös fånge i läckra och lovande Stephen King-hommagen ”Castle Rock”.

Castle Rock

HBO Nordic

Del 1-3

Av Sam Shaw och Dustin Thomason, med bl a André Holland, Bill Skarsgård, Melanie Lynskey, Scott Glenn och Sissy Spacek.

SKRÄCK Efter att ha spelat clownen Pennywise i förra årets skräcksuccé "Det", fortsätter Bill Skarsgård att skrämmas i Stephen King-land i "Castle Rock". En serie från Hulu (hem åt bland annat "The handmaid's tale), där skaparna Sam Shaw och Dustin Thomason och exekutiva producenten JJ Abrams, med Kings välsignelse, har tagit teman, skådeplats och stämning, och i viss mån figurer och namn, från skräckmästarens universum, och vävt samman dem till en ny historia i sann King-anda.

Det handlar alltså om Castle Rock, Maine – från bland annat "Död zon", "Cujo", "Köplust" ("Needful things") och novellen "Höstgärning" ("The body", som sedan blev filmen "Stand by me"). En liten, allt annat än blomstrande stad med ett stort mörker och en makaber historia, där ”det enda folk egentligen grubblar över”, enligt en av huvudpersonerna, ”är självmord”.

När föreståndaren (Terry O'Quinn) för stadens helvetiska, privata fängelse Shawshank State Penitentiary (japp, det fängelset) kastar in handduken på ett tämligen brutalt sätt, gör vakterna en kuslig upptäckt. Långt nere i betongmonstrets innandöme, sitter en oregistrerad fånge (Skarsgård) inspärrad i en bur. Mannen, som får smeknamnet "The Kid" och eventuellt har övernaturliga förmågor, är knappt kommunicerbar, men lyckas få ur sig orden ”Henry Deaver”.

Namnet tillhör en advokat (André Holland) som blev stadens paria efter en mystisk och förödande händelse i sin barndom och för länge sedan lämnade Castle Rock, men nu alltså återvänder för att sätta tänderna i fallet med The Kid.

Hur, eller om, det hänger samman med Henry Deavers barndomstrauma återstår att se, men klart är i alla fall att någonting djävulskt ligger och ruvar över staden.

"Castle Rock" har efter tre avsnitt fortfarande lite kvar att bevisa vad gäller själva historieberättandet, men Stephen King-atmosfären är på topp, serien bjuder på ett smörgåsbord av påskägg och referenser på både mer och mindre avancerad nivå, och skådespeleriet är genomgående utsökt. Holland är perfekt som hemvändande utstött svart man i en bländande helvit stad, Skarsgård gör mesta möjliga av en nästan dialoglös roll, "Carrie"-ikonen Sissy Spacek är veteranguld som Henrys mamma, som håller på att gå förlorad till demens, och Melanie Lynskey ("Togetherness") är källan till en stor del av seriens svarta humor som en drogberoende mäklare med diverse hemligheter, svårigheter och konstigheter.

Läckert och lovande.

”Castle Rock” har premiär på HBO Nordic den 26 juli.

Se det här också: En annan lyckad Stephen King-baserad serie är "Mr Mercedes". Säsong ett finns att streama på C More, och säsong två kommer i augusti.



Visste du att... en av "Lost"-stjärnan Terry O'Quinns första filmroller var i Stephen King-skrivna "Silver bullet" från 1985?



Just nu... har Bill Skarsgård hoppat i clownkläderna igen för inspelningen av uppföljarfilmen "Det: Kapitel 2", som får premiär nästa år.

