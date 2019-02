Mustigt och förförande kostymdrama

Foto: Mitch Jenkins/BBC/Lookout Point.

avKarolina Fjellborg

TV 22 februari 2019 15:43

TV-RECENSION BBC:s miniserie baserad på Victor Hugos klassiska ”Les misérables” är melodramatisk och svartvit – men välgjord och svår att värja sig mot.

++++

Les misérables

SVT

Miniserie i sex delar

Av Andrew Davies, med bl a Dominic West, David Oyelowo, Lily Collins, Olivia Colman, Adeel Akhtar, Josh O'Connor, Ellie Bamber och David Bradley.



KOSTYMDRAMA Bara tre år efter storslagna "Krig och fred", efter Lev Tolstojs roman, levererar den 82-årige veteranen och kostymdramasnitsaren Andrew Davies ännu en mustig BBC-miniserie baserad på en litterär superklassiker.

Nämligen Victor Hugos "Les misérables", eller "Samhällets olycksbarn", från 1862, om lidande, elände, fattigdom och orättvisor, botgöring, hjältemod, kärlek, uppror och medkänsla – och så lite mer lidande och elände – i Frankrike efter Napoleons fall.

Dominic West spelar Jean Valjean. En grov, rå och björnstark man som släpps fri efter 19 års fängelse och straffarbete för brödstöld, och börjar ett nytt, gudfruktigt och filantropiskt liv efter ett möte med en barmhärtig biskop (Derek Jacobi) – men har en outtröttlig fiende i den nitiske polisen Javert (David Oyelowo), som är besatt av att förfölja och straffa honom.

Lily Collins spelar den olycksaliga, fattiga och naiva Fantine, som blir gravid med en 1800-talsplayboy (Johnny Flynn), tvingas lämna bort sin dotter till det vedervärdiga, gnidna paret Thénardier (Olivia Colman och Adeel Akhtar), och möter ett fruktansvärt öde.

Ingen brister ut i sång i den här versionen – vilket man inledningsvis nästan förväntar sig att skådespelarna ska göra så fort lämpliga tillfällen uppstår. Och medan alla talar engelska, sätts känslan för skådeplatsen med spridda franska ord här och där, vilket känns distraherande till en början, men övertygar i längden.

Den här serien borde inte fungera så bra som den faktiskt gör. Det är ytterst melodramatiskt, armodet och förfallet tangerar bitvis det parodiska (en brittisk kritiker jämförde, inte helt orättvist, med Monty Pythons sketcher), och gränsen mellan ond och god är extremt tydlig. Av den typ av psykologisk komplexitet som numera är utmärkande för så kallad prestige-tv ser man knappt röken.

Men allt det där blir förlåtet i "Les misérables", vars läckra miljöer, starka skådespel och skickliga bearbetning av en välbekant och episk berättelse förför på svårt vis.



”Les misérables” har premiär i SVT den 24 februari.

Se det här också: Den absoluta kostymfavoriten just nu är Netflix sydkoreanska serie "Kingdom", där historia blandas med zombieskräck.



Just nu... är Olivia Colman dubbelt drottningaktuell; Oscarnominerad för sin roll som drottning Anna i "The favourite", och på gång som Elizabeth II i Netflix "The crown".



Visste du att... Andrew Davies även ligger bakom "House of cards"? Alltså den brittiska originalserien från 1990, baserad på en bok av Michael Dobbs.



