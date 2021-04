Exklusivt: Första titten på Amy Deasismonts serie ”Thunder in my heart”

Publicerad: 29 april 2021 kl. 08.00

Uppdaterad: 29 april 2021 kl. 08.25

Foto: Johan Paulin/B-Reel Films. ”Thunder in my heart”.

TRAILER Nyfiken på Amy Deasismonts tv-serie ”Thunder in my heart”?

Nu har vi ett premiärdatum – och en första trailer.



Den 23 maj blir det premiär på Viaplay för ”Thunder in my heart”. En dramakomedi som är skapad och skriven av Amy Deasismont.

Serien följer ”ett tajt kompisgäng som precis klivit över 20-årsstrecket tillsammans och som sätts på prov genom familjer som brister, vänskapsband som utmanas och trevande händer som ger förvånande njutning” och Viaplay lovar mycket humor, sorg och hjärta.

Deasismont, som de senaste åren bland annat har setts i ”Nelly Rapp – monsteragent” och Lukas Moodyssons svenska HBO-serie ”Gösta”, spelar en av huvudrollerna, mot skådespelardebutanten Julia Lyskova Juhlin och Alexander Abdallah, som just nu även är aktuell i Netflix ”Snabba cash”.

Övriga roller spelas av bland andra Gustaf Hammarsten, Helen Sjöholm och Malin Persson. Och Sanna Lenken – som även har varit aktuell den här våren med SVT:s "Tunna blå linjen” och tidigare har regisserat Deasismont i filmen ”Min lilla syster” – har regisserat tillsammans med Anders Hazelius, som också han jobbade med "Tunna blå linjen”.

Alla åtta avsnitt släpps på premiärdagen, och så här ser det första smakprovet ut:

