Forne stabschefen Priebus vittnar om tiden nära Trump

Han var presidentens stabschef och spenderade tusentals timmar vid Donald Trumps sida.

Sen fick han plötsligt sparken.

Nu har Reince Priebus vittnat inför särskilda åklagaren Robert Mueller.

– Han hade inga invändningar mot att svara på alla deras frågor, säger hans advokat.



Sedan i maj har den före detta FBI -chefen Robert Mueller lett utredningen om kopplingar mellan Ryssland och president Donald Trumps valkampanj. Utredningen har också rapporterats intressera sig särskilt för några av Trumps uppmärksammade beslut som president.

Bland annat när han under kritiserade former gav dåvarande FBI-chefen James Comey sparken.

En av dem som funnits allra närmast Donald Trump under valkampanjen och den första tiden i Vita Huset är Reince Priebus. Han har de senaste åren spenderat tusentals timmar vid presidentens sida och varit med på möten där andra inte haft tillträde, skriver Politico .

Tills han sparkades av presidenten.

En uppsägning som New York Times rapporterar meddelades via en tweet som Donald Trump skickade samtidigt som han och Priebus tog mark i Washington DC med Air Force One.

Bekymrar Trumps allierade

Priebus är också en av de personer i Trumps innersta krets som förväntats vittna i den särskilda åklagaren Muellers utredning. Och han pekas enligt Politicos uppgiftslämnare ut som en av dem vars vittnesmål som presidentens allierade bekymrat sig mest för.

Under fredagen förhördes Reince Prieubus av Robert Muellers utredare. Ett förhör den forne stabschefen ska ha förberett sig för i flera veckor, enligt Politico.

– Herr Priebus intervjuades frivilligt av den särskilde åklagaren Muellers utredare i dag. Han hade inga invändningar mot att svara på alla deras frågor, säger hans advokat William Burck. till Politico.

Dokument från Vita huset

Under de kommande veckorna ska flera tidigare nära medarbetare till president Trump förhöras, rapporterar CNN . Bland annat ex-presstalesmannen Sean Spicer, Vita husets nuvarande presschef Hope Hicks och andra nuvarande samt före detta rådgivare.

Muellers utredning handlar främst om Trumps kampanj och deras kopplingar till Ryssland. Men så sent som i slutet av september rapporterade New York Times att Robert Mueller även riktat in sig specifikt på Donald Trump, skriver New York Times.

Medarbetare i till Mueller har nyligen hört av sig till Vita huset och begärt ut dokument inom 13 olika områden som utredarna vill ha mer information kring, uppger källor i Vita huset, enligt tidningen.

