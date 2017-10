Trots protesterna – nu har älgfamiljen skjutits

De låg och vilade på en tomt i Eskilstuna.

Älgarna blev sedan en stor snackis och protesterna mot att avliva älgfamiljen var många. Men nu har djuren skjutits, meddelar polisen på sin hemsida.



1 av 2 | Foto: Jonna Lindqvist Här vilar de på tomten i Skogstorp – nu har älgarna skjutits.

Det var tidigare under oktober som älgfamiljen låg och vilade på en tomt i Skogstorp i Eskilstuna .

Senare gick polisen ut med att älgarna skulle avlivas , efter larm om att älgkon visat upp ett aggressivt beteende mot människor.

– Vi har fått indikationer att folk i området inte längre vågar gå utomhus på grund av att älgkon vandrar runt där, sa Eric Björkholm, vid polisen, till Eskilstuna-Kuriren då.

Det var något som vållade stor debatt i stan och flera människor gick ut och protesterade mot beslutet i sociala medier.

Bland annat skrev tusentals människor på en namninsamling – som stöttades av popduon Lili och Susie, rapporterade Eskilstuna-Kuriren .

”Djuren har under dagen avlivats”

Men så under måndagen kom det definitiva beskedet.

” Polismyndigheten har under dagen beslutat att enligt jaktlagen avliva en älgko och hennes tre kalvar som under en tid ska ha befunnit sig i området Skogstorp i Eskilstuna. Djuren har under dagen avlivats ”, skriver polisen på sin hemsida och fortsätter:

” Bakgrunden till händelsen är att älgkon har flera gånger uppvisat ett aggressivt beteende mot människor. Flera personer har hört av sig till polisen och uttryckt oro och rädsla över älgarnas närvaro .”

Många har tidigare lagt fram förslaget att man skulle kunna flytta på älgarna till en annan plats, något som polisen försökt med.

” Försök att få bort djuren från platsen har tidigare gjorts men inte lyckats, och älgkon har även vid dessa tillfällen uppträtt aggressivt. Älgarna som idag har skjutits avräknas i den redan tidigare bestämda tilldelningen av älgar i älgskötselområdet ”, avslutar man.