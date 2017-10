Donald Trump: IS flyr eftersom jag är president

IS flyr just nu från Raqqa och andra viktiga positioner i kriget i Mellanöstern.

Terrorsektens reträtt är president Donald Trumps förtjänst – hävdar han själv.

– IS var inte på flykt förut, för då var inte Trump president, sa presidenten i en intervju under tisdagen.



1 av 2 | Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Under tisdagen medverkade president Donald Trump i programmet "The Chris Plante Show” på radiokanalen WMAL.

I programmet diskuterades terrorgruppen IS reträtt från Raqqa och andra viktiga positioner i kriget i Mellanöstern. Trump hävdade att IS flykt inträffar just nu, på grund av att det är han som är president.

– IS var inte på flykt förut, för då var inte Trump president, sa han.

”Förändrat vår militär totalt”

Den senaste utveckling i kriget ses som en stor framgång i kampen mot IS.

– Jag förändrade de militära insatsreglerna. Jag har förändrat vår militär totalt. Jag har helt förändrat militärens attityd och de har gjort ett fantastiskt jobb, sa Trump och fortsatte:

– IS ger nu upp, de ger upp, håller upp sina händer och lämnar. Ingen har någonsin sett det förut.

Programledaren Chris Plante frågade varför ingen någonsin sett det förut och Donald Trump svarade:

– För att ni inte hade Donald Trump som president förut. Det var den stora skillnaden. Det är en stor, stor skillnad om du tittar på hur militären ser ut idag, sa Trump.

Talar tyst om Obamas insatser

Raqqas befrielse är den andra stora segern i kriget mot IS för USA och deras allierade.

Den första segern kom i somras då Mosul i Irak intogs.

De amerikanska militära insatserna mot IS i Syrien och Irak påbörjades emellertid av Donald Trumps föregångare Barack Obama. Ett faktum som Trump oftast talat tyst om.

Under måndagen var det ytterligare kontroverser kring Trump och hans föregångare. Donald Trump hävdade att såväl president Barack Obama som president George W Bush inte ringde dödade soldaters familjer.

Trump: Gör mer än mina föregångare

Trump sa på en presskonferens att han skrivit brev till fyra dödade soldaters familjer och att han planerade att också ringa.

– De flesta av mina föregångare brukade aldrig ringa, sa Trump och tog Vita husets stabschef John Kelly, vars som dödades i strid.

– Du kan ju fråga general Kelly om han fick ett samtal från Obama, sa Trump.

Flera personer, bland annat anhöriga till stupade soldater, har emellertid ifrågasatt uttalandet.

Register i Vita huset har också visat att Kelly och hans familj bjöds in av president Obama för att äta frukost och att John Kellys fru satt vid Michelle Obamas bord. Besöket ska ha ägt rum 2011.

I tisdagens radiointervju i WMAL varnade även Donald Trump senator John McCain, vilket Aftonbladet tidigare rapporterat om .

