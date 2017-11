God morgon! Det här hände medan du sov

Åkesson och Lööf i hård fajt

Jimmie Åkesson och Annie Lööf rök ihop rejält om de afghanska flyktingbarnen.

Efter partiledardebatten i TV4 fortsatte de hårda orden att flyga.

– Han har en helt oanständig människosyn, säger Lööf.

Kyrkoskytten avfyrade hundratals skott mot församlingen

Devin Kelley sköt skott efter skott mot församlingen i baptistkyrkan i Sutherland Springs.

På brottsplatsen har polisen hittat hundratals tomhylsor, från femton magasin med 30 rundor var.

Kärleksparet möts i Melodifestivalen

Méndez gör comeback i Melodifestivalen.

– Man vill haka på latinovågen som fått ett uppsving med ”Despacito”, säger en källa.

Nöjesbladet kan också avslöja att Benjamin Ingrosso, Sigrid Bernson och Felix Sandman är klara för nästa års tävling.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Patientsäkerheten hotad – nu stänger vårdcentralen

En vårdcentral i Angered stänger sedan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutat att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Anledningen är att patientsäkerheten varit hotad.

Thierry Henry: Viktigast att du blir frisk, Lotta

”Hello Lotta. It is Thierry. Hur mår du?”.

Så börjar en videohälsning till Lotta Schelin, som efter en whiplashskada kämpar för att återfå ett normalt liv.

Avsändare är Thierry Henry, svenskans största idol, som via Sportbladet vill visa sitt stöd.

– Något av det viktigaste för mig är att du blir frisk, säger fransmannen.

Foto: Brendan Smialowski / AFP

Fick sparken – för att hon pekade långfinger åt Donald Trump

En bild på en kvinna vid namn Juli Briskman som visar när hon pekar finger åt USA:s president Donald Trump har spridits i sociala medier.

Nu har hon fått sparken, skriver Huffington Post.

