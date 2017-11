Känd flygplanskapare döms till fängelse

Den 52-årige flygplanskaparen som stoppats vid svenska gränsen i oktober döms till en månads fängelse för brott mot utlänningslagen.

Fallet tog en ny vändning i rättssalen. Istället för att hämta sin katt som befinner sig på katthem i Borås påstod mannen istället att han kom till Sverige för att begå terrorbrott.

I dag hölls rättegången i Malmö tingsrätt mot den 52-årige ryske flygplanskaparen. Mannen dömdes till en månads fängelse för brott mot utlänningslagen.



52-åringen stoppades den 12 oktober vid Lernacken utanför Malmö när han försökte ta sig in i Sverige. Detta trots att han är utvisad på livstid. Mannen uppgav för gränspolisen att han ville till Sverige för att hämta sin katt som finns på ett djurhem i Borås.

1993 utförde 52-åringen en uppmärksammad flygplanskapning – som fick ett dramatiskt slut. Med två handgranater med sig klev mannen ombord på ett ryskt inrikesplan. Han hotade piloten och tvingade denne att flyga mot USA. Planet landade i Sverige där mannen greps efter förhandling.

Bombhotade svenska flygplan

Mannen utlämnades till Ryssland och dömdes till 12 års fängelse för flygplanskapning, olaga frihetsberövande samt olaga vapeninnehav.

Efter avtjänat straff genomförde mannen ett antal bombhot mot svenska flygplan. 2014 dömdes han för att ha bombhotat ett flygplan så att det tvingats nödlanda på Landvetter. I augusti 2015 dömdes han till fängelse för flygplatssabotage efter att ha bombhotat ett SAS-plan.

Aftonbladet har tidigare skrivit om att mannen menar att han ligger i fejd med svenska myndigheter. Han känner sig felbehandlad och påstår att han fick sitta i fängelse två månader längre än vad han dömdes till 2015.



Rättegången i Malmö tingsrätt under torsdagen omgärdades av hög säkerhet. 52-åringen fördes in i rättssalen med hjälp av fyra häktesvakter. Dessutom fanns två civilklädda gränspoliser på plats. Innan mannen klev in i salen ropade han på ryska ”Jag kommer fortsätta kämpa för sanningen.”.



52-åringen erkände att han tagit sig in i landet trots att han visste att han inte fick. Förhandlingen tog sedan en oväntad vändning.

”Ville begå terrorbrott”

Istället för att hämta sin katt i Borås påstod han nu att målet med resan var ett helt annat.

– Mitt mål var att komma till Stockholm och begå ett terroristbrott. På grund av att passkontrollen stoppade mig så skjuts nu terroristbrottet upp på tiden, sa 52-åringen.



Mannen fick frågan om han hade några kumpaner som skulle hjälpa honom med terrorbrottet. Då sa han att en hel brigad av människorättsaktivister skulle hjälpa honom. Men nu skulle attacken vara avblåst eftersom han släppts.

En månads fängelse

52-åringen ville att rätten skulle ställa frågor om planerna för hans terrorbrott men varken åklagare Helena Lundström eller rådman Kristina Persson lade någon större vikt vid de påstådda planerna.

Mannen dömdes till en månads fängelse för brott mot utlänningslagen. Eftersom han redan har suttit häktad en tid återstår en vecka av straffet. Den ska han avtjäna i häktet, meddelade rådman Kristina Persson.



När mannen eskorterades ut ur rättssalen följdes han en bit i korridoren av fotograf och reporter från den ryska tv-kanalen, NTV, som var på plats. De ropade en fråga till honom som löd ”Kommer du fortsätta att trolla svenska myndigheter” Varpå mannen svarade ”ja”.



