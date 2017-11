Varning för halka i stora delar av landet

Under morgonen har det varit mycket halt på flera vägar runtom i landet och det hala väglaget håller i sig under helgen och i nästa vecka.

I Gävle går räddningstjänsten nu ut och varnar för det hala väglaget som kommer att hålla i sig undre helgen och i början på nästa vecka.

– Det kan bli glashalt på vissa vägar så det gäller att ta det riktigt försiktigt, säger Kristoffer Molarin, meteorolog på Foreca.

I takt med att vi nu går in i vintermånaderna så ökar också risken för halka.

Under fredagsmorgonen gick Gästrike Räddningstjänst ut och varnade för mycket halt väglag på vägarna i länet och uppmanade trafikanter att vara extra uppmärksamma.

– Vi hade en singelolycka här på morgonen och då var det extremt halt på den vägsträckan och jag har även fått information från arbetskamrater som kommit in här på morgonen om att det varit mycket halt, säger Ali Riekki, inre befäl vid Gästrike Räddningstjänst.

”Kom som en överraskning”

Han berättar att morgonens halka är en av de första för säsongen.

– Det kom lite som en överraskning.

Enligt Trafikverket råder det även halka även i Södermanland, Västra Götaland, Jämtland och Norrbotten, bland annat på E14, E45, och E10.

I Jämtlands län inträffade en trafikolycka på fredagsmorgonen men i övrigt har det varit lugnt berättar Marcus Isacson vid polisens ledningscentral.

– Jag kände att det var halt när jag cyklade till jobbet imorse. Som trafikkant ska man alltid ta det lugnt på vägarna och vara lite extra försiktig.

Ha eget span på väglaget

Trafikverket rekommenderar att trafikanter håller sig på de större vägarna som inte blir lika hala som de mindre då de kontinuerligt halkbekämpas samt att den regelbundna trafiken håller dem isfria. I övrigt rekommenderas även vinterdäck, att hålla avståndet samt att anpassa farten efter väglaget.

– Nu gäller det att ha eget span på väglaget när man är ute och kör. Framför allt på det mindre vägnätet. Just nu har det mest varit lastbilar som haft mest problem med att hålla såg på vägen eller att ta sig upp i uppförsbackar, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket till TT.

Fortsatt risk för halka under helgen

Enligt Kristoffer Molarin, meteorolog på vädertjänsten Foreca kommer det kalla vädret att fortsatt hålla i sig under helgen och in på nästa vecka.

– Under natten har det varit risk för påfrysning på flera håll i landet, däribland Norrland, Värmland och Dalarna, vilket gör att det nu under morgonen kan det vara fortsatt halt i dess områden.

Han förklarar vidare att där det inte är risk för påfrysning kan det i stället bli frosthalka.

– Och det gäller bland annat ned mot Uppsalaområdet och Västerås.

Under fredagen kommer Svealand att få varmare vägar och därmed försvinner risken för halka, medan Norrlands östra delar kommer att ha fortsatt kallt och därmed risk för frosthalka förklarar Kristoffer Molarin.

Glashalt på flera vägar

Ett nederbördsområde drar även österut över Götaland och Svealand under fredagen och kvällen och följs av uppklarnande väder i västra Svealand och västra Götaland vilket ger risk för påfrysning under natten och i morgonbitti.

– Det kan därför bli glashalt på de vägarna så det gäller att ta det riktigt försiktigt om man är ute och kör tidigt imorgon bitti, säger Kristoffer Molarin.

Vidare under helgen och i början på nästa vecka kommer vädret att vara fortsatt kallt över större delen av Sverige, med klart och kallt väder nattetid, och med temperaturer som sjunker ned till noll eller minusgrader.

– Det ökar risken för påfrysning eller frosthalka i början på veckan men senare under veckan kommer det in mildare luft och därmed mindre risk. Men nu under helgen och i början av veckan ska man ta det lite försiktigt.

Bästa tipsen i halkan 00:45

ANNONS EXTERN LÄNK EXTERN LÄNK Klart.se Klart.se