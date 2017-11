Professorn som är mitt i Rysslandsdramat

Den 31 mars träffar Papadopoulos för första gången Trump, på ett möte i Washington. Då pratar Papadopoulos, enligt en anonym rådgivare som The New York Times har talat med, om sina ryska kontakter och möjligheterna att få till ett möte med Putin. I rummet finns nuvarande justitieministern Jeff Sessions som enligt källan säger att det är en dålig idé och att Papadopoulos aldrig ska lyfta frågan igen.

Papadopoulos låter sig inte avskräckas och enligt åtalet fortsätter kontakterna. I april skriver den ryska kvinnan att "vi alla är väldigt exalterade inför möjligheterna till en god relation med herr Trump". Mifsud introducerar via mejl Papadopoulos för en inflytelserik person med kopplingar till det ryska utrikesdepartementet.

Den 26 april äger ett viktigt möte rum i London. Mifsud är tillbaka från Moskva och berättar för Papadopoulos att han fått veta att Ryssland har "smuts" (dirt) rörande Trumps presidentrival Hillary Clinton samt tusentals mejl från Demokraterna. Skandalen kring e-posten briserade inte förrän två månader efter det att Papadopoulos nås av informationen. Det är fortfarande oklart när och hur Papadopoulos förde uppgifterna vidare till kampanjen.

J.D. Gordon, som jobbade som nationell säkerhetsrådgivare i Trumps kampanj, hävdar att han inte visste något om Papadopoulos försök att knyta kontakter med Ryssland eller om Papadopoulos kännedom om e-posten.

"Jag blev överraskad när jag fick reda på vad George Papadopoulos sysslat med under kampanjen. Det är väldigt svårt att veta vad varje person håller på med, i synnerhet som vissa försöker runda kommandokedjan. George Papadopoulos var uppenbart ett extremfall", skriver Gordon i ett sms till The New York Times.

Den 4 maj skriver kontakten med kopplingar till ryska UD till Mifsud och Papadopoulos för att berätta att det finns departementstjänstemän som är "öppna för samarbete".

FBI beskriver hur Papadopoulos vid den här tiden är optimistisk och berättar för en av Trumps rådgivare om att han har fått "intressanta meddelanden från Moskva" och att Ryssland är intresserat av att "ta emot Trump".

Papadopoulos erbjuder sig också att själv flyga till Moskva om Trump inte själv har möjlighet. Men trots hans omfattande ansträngningar blir resan aldrig av. Och i stället för att bryta ny mark i kontakterna med Ryssland kommer Papadopoulos snart att bli föremål för Robert Muellers utredning som nystar i de ryska kopplingarna till valet.

En vecka efter det att Trump tillträtt som president i januari 2017 hörs Papadopoulos av FBI, som varnar honom för att det är brottsligt att ljuga. Han gör det ändå, tonar ned kontakterna och hävdar att han var i kontakt med Mifsud och de andra innan han jobbade för Trumps kampanj.

Nytt FBI-förhör med Papadopoulos. Dagen efter byter han mobilnummer och tar bort sitt Facebook-konto.

Papadopoulos grips på en flygplats utanför Washington. Han går senare med på att samarbeta med FBI.

Papadopoulos erkänner sig skyldig till att ha ljugit för FBI.

Misstankarna om samröre mellan personer i Donald Trumps stab och den ryska regeringen - som amerikanska underrättelsetjänster anklagar för att lagt sig i fjolårets presidentval i USA - har skuggat presidenten sedan han tillträdde i januari.

Flera utredningar pågår i både kongressens, FBI:s och olika underrättelsetjänsters regi. Sedan i maj undersöks frågan av en särskild utredare, Robert Mueller, som tidigare varit chef för FBI. Han ska ta reda på "den ryska regeringens ansträngningar att påverka det amerikanska presidentvalet 2016 och relaterade frågor". Han tillsattes efter att Trump avskedat FBI-chefen James Comey och sagt att det hade med "Rysslandsgrejen" att göra. Enligt Comey hade presidenten bett honom "släppa" utredningen av den tidigare säkerhetsrådgivaren Michael Flynn.

Det är känt att Rysslands tidigare USA-ambassadör Sergej Kisljak hade flera möten med företrädare för Trumpkampanjen före valet. Michael Flynn, som Trump utsåg till nationell säkerhetsrådgivare i Vita huset, fick avgå i februari sedan det framkommit att han förtigit detaljer om kontakterna. Även Jeff Sessions, nu justitieminister, träffade ambassadören, och har därför sagt att han inte aktivt kan delta i ryssutredningen.

Det är även känt att Trumps svärson Jared Kushner och sonen Donald Trump jr i fjol mötte en rysk jurist med koppling till Rysslands regering, sedan Trump jr fått ett erbjudande om komprometterande uppgifter om Demokraternas Hillary Clinton, som var Trumps motståndare i valet.

Moskva har förnekat all inblandning i försök att påverka USA:s presidentval och Trump har sagt att hans kampanj inte konspirerat med Ryssland.