Experter varnar: nu kan al-Qaida värva från IS

Terrorsekten IS kalifatshuvudstad Raqqa i Syrien har fallit.

Nu varnar experter för att al-Qaida kan värva tidigare IS-medlemmar.

– De kommer att välkomna IS-medlemmar med öppna armar, de är stridsdugliga och har erfarenhet från marken, säger professorn Fawaz Gerges.

I tisdags hissade den kurdiska befälhavaren Rojda Felat upp den USA -stödda kurdiskarabiska koalitionen SDF:s flagga i Raqqa .

Den syriska staden förklarades fri från terrorister.

Offensiven, som koalitionen inledde i juni, var över.

IS så kallade kalifatshuvudstad finns inte längre. Men många frågetecken återstår att reda ut.

Ett är vad som händer med de hundratals IS-terrorister som inte har dött i strid. En grupp tros ha flytt vidare till Deir Ezzor, som ligger nära den irakiska gränsen, där IS toppskikt sägs ha gömt sig.

Många räds att IS terrorideologi fortsätter att växa där, även om jihadistgruppens geografiska makt har begränsats i Syrien och Irak.

Skräckexemplet Idlib

Skräckexemplet är staden Idlib i nordvästra Syrien, där en al-Qaida -knuten koalition har vuxit sig stark under tiden som den syriska armén fokuserat på att bland annat ta kontrollen över miljonstaden Aleppo, som man slutligen lyckades med i slutet av december 2016, och sedan Raqqa.

al-Qaida-koalitionen, som kallar sig Levant Liberation Committee, har redan uppmuntrat flyende IS-medlemmar från Raqqa att ansluta sig, skriver nyhetsbyrån AP.

– al-Qaida kommer att välkomna IS-medlemmar med öppna armar, de är stridsdugliga och har erfarenhet från marken, säger Fawaz Gerges, professor vid London School of Economics som också har skrivit en bok om IS, till AP .

Bruce Hoffman, chef på Georgetownuniversitetets säkerhetsutbildningsprogram i Washington, säger att utvecklingen av Levant Liberation Committee följer al-Qaidas vanliga tillvägagångssätt.

– Jag oroas över att al-Qaida har utnyttjat de senaste tre-fyra åren till att i tystnad återuppbygga sig samtidigt som vi har varit upptagna med IS. Det ligger i al-Qaidas dna, att antingen slukas upp, vänta ut eller med tvång hantera sina rivaler tills man är sist kvar, säger Hoffman till AP.

Får mothugg

Den nuvarande al-Qaidaledaren Ayman al-Zawahiri ska ha skickat ett sändebud till Syrien för att övertyga IS-terrorister att ansluta sig till al-Qaida. Experter tror att det var därför som IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi den 28 september i ett tal beordrade sina stridande att inte ”retirera, fly, förhandla eller ge upp”.

– Metoden med ett kalifat må vara borta, men al-Qaida finns kvar, säger Bill Roggio, vid tankesmedjan Foundation for the Defense of Democracies, som studerar terrorgrupper, till New York Times .

Terrorgruppen sägs också ha inlett processen att lyfta fram en yngre ledare, nämligen Osama bin Ladins son, Hamza bin Laden, 27.

6 500 IS-anslutna i Irak och Syrien

Men det faktum att IS till stora delar har besegrats kan också innebära att dess motståndare nu vänder blickarna mot al-Qaida och börjar strida mot den terrorgruppen, tror säkerhetsanalytiker.

– Det verkar nu som om Zawahiri försöker konsolidera terrornätverket och driva gruppen tillbaka till sina glansdagar när man ledde den här globala rörelsen. Det i sin tur kan innebära att al-Qaidas jihadister får mothugg av den internationella koalitionen, säger en anonym säkerhetskonsult till AP.

Enligt SDF-koalitionens amerikanske talesman Ryan Dillon ska det fortfarande finnas omkring 6 500 IS-anslutna i Irak och Syrien, jämfört med tiotusentals under tidigare år. IS har förlorat 87 procent av det geografiska område man en gång hade kontroll över.

”Idéer sitter djupt”

– Det är en mycket stark grupp som också har många sympatisörer, dess idéer sitter djupt och man har nätverk. Det finns mycket kvar även om de förlorar sitt fysiska territorium, säger Daniel L. Byman, som undersöker jihadistgrupper vid tankesmedjan Brookings Institution till New York Times.

SDF säger sig också ha tillfångatagit ett hundratal IS-medlemmar under stridens sista dagar.

– Koalitionsstyrkorna kommer att förhöra dem och fråga ut dem för att få närmare information, de är i SDF:s kontroll, säger talesmannen Ryan Dillon till nyhetsbyrån AFP .

Däremot råder det oklarheter om det bland de tillfångatagna IS-medlemmarna finns utländska (inklusive svenska) stridande.

Enligt Rami Abdel Rahman, chef för den oppositionella gruppen Syrian Observatory for Human Rights ska mellan 130 och 150 utländska IS-stridande ha överlämnat sig till SDF-koalitionen när slutstriden i Raqqa var oundviklig.

– De skickades direkt till utländska underrättelsetjänster, som den franska till exempel, säger Abdel Rahman, som säger sig ha fått informationen av källor på marken, till AFP.

IS uppmanade redan för över ett år sedan de medlemmar som åkte tillbaka till europeiska hemländer att utföra enmansattacker.

– IS är inte utrotat, gruppen har en plan som går ut på att vänta ut sina fiender lokalt och samtidigt få tid att återuppbygga nätverk och samtidigt inspirera anhängare runt om i världen att fortsätta slåss mot fiender, säger Aaron Y. Zelin, som studerar jihadiströrelser på tankesmedjan The Washington Institute for Near East Policy till New York Times.

”Ingen litar på USA”

En stor fara efter att en symbolisk stad som Raqqa fallit ur IS kontroll är det vakuum som kan uppstå när det är oklart vem som ska ta kontrollen över platsen.

SDF-koalitionen säger sig ha människor i Raqqa, både kurder och araber, som är redo att utgöra ett slags lokalt styre när striderna nu är över, under ledning av det kurdiska ledarskap som håller kontrollen i nordöstra Syrien, exempelvis i gränsstaden Kobane.

Men USA, som har stått vid koalitionens sida under striderna, har inte gett någon signal om vem man kommer att stödja nu när striderna är över.

Och utan en så viktig allierad ser koalitionen ut att enkelt kunna besegras av den syriska regimen, som sedan krigets inledning haft som mål att återta kontrollen över hela Syrien, inklusive de områden som i dag kontrolleras av kurder.

– Det skulle vara katastrofalt för syriska kurder om USA snabbt drog sig tillbaka i Syrien. Det skulle beröva dem deras främsta beskyddare, säger Nicholas A. Heras på tankesmedjan Center for a New American Security till Washington Post .

Många drar nu paralleller till hur snabbt den irakiska regeringen tog kontrollen över den omtvistade oljestaden Kirkuk, som kontrollerades av kurder i två års tid efter att IS besegrats där. Iraks premiärminister Haider al-Abadi har, precis som Syriens regering, nyligen, efter övertagandet av Kirkuk, förkunnat att åtgärden genomförst för att han vill se ett enat Irak.

– Ingen litar på amerikanerna, inte ens kurderna, säger Hassan Hassan från Washingtonbaserade tankesmedjan Tahrir Institute.

Han menar att USA tar en stor risk om man inte hanterar konsekvenserna av bombkriget mot IS, och bara lämnar området öppet för en ny slags extremism att gro.

