Doktorsråd: Res dig inte upp för äldre

Foto: Leif R Jansson / TT Res dig inte i onödan för en gammal människa på bussen eller tunnelbanan, föreslår forskare. På bilden resenärer som trängs i morgonrusningen vid tvärbanan i Alvik i Stockholm.

Åker du buss, tåg eller tunnelbana?

Res dig i så fall inte upp och erbjud din plats till en gammal människa.

Äldre personer behöver all motion de kan få, konstaterar forskare.

Det kan tyckas som en självklarhet – eller att det borde vara det – att man reser sig för en gammal människa på bussen, tunnelbanan eller något annat kommunalt färdmedel. Kanske inte så mycket i buffliga Sverige, men åtminstone i artighetens hemland England.

Men faktum är, säger Muir Gray, klinisk rådgivare till folkhälsomyndigheten Public Health England och professor vid Oxford University, att man inte borde resa sig i onödan för en äldre människa. Gamla människor behöver nämligen all motion de kan få.

– Vi borde uppmuntra aktivitet när vi åldras, inte säga åt folk att sätta upp fötterna. Sätt inte in en hiss till dina gamla föräldrar, sätt in en ledstång i stället. Och tänk dig för två gånger innan du ger upp ditt säte på en buss eller ett tåg och erbjuder det till en äldre människa. Att stå upp är bra motion för dem, säger han till tidningen The Sun.

Sammanblandning

Det är i British Medical Journal som han och hans forskarkollegor skriver att ett aktivt liv på äldre dar minskar behovet av stöd, vilket minskar samhällets kostnader och leder till ett friskare och mer oberoende liv för den enskilda.

"Motion kan vända nedåtgåendet och hålla en person över gränsen där hon behöver mer hjälp", säger Scarlett McNally, ortopedisk kirurg och artikelns huvudförfattare, i ett pressmeddelande.

Problemet, säger hon, är att många blandar ihop åldrande med "fitness", det vill säga ens fysiska kondition, då det är förlusten av "fitness" som resulterar i behov av ökat samhällsstöd – inte åldrandet i sig.

Allt tillåtet

Forskning visar nämligen att medelålders och äldre människor kan öka sin formkurva så att den är i nivå med en tio år yngre person, enbart tack vare regelbunden motion. Som en bonus påverkas också den mentala hälsan med förbättrade kognitiva funktioner och minskad risk för demens som följd.

Och alla medel är tillåtna, skriver forskarna, så länge du rör på dig. Att gå på gym, trädgårdsarbete, promenader i grupp, matlagningsklubbar, och frivilligarbete. Allt detta – och mer därtill – har bevisligen visat sig vara effektivt för att förbättra hälsan och välmåendet hos personer av alla åldrar, inte minst de som lider av kroniska sjukdomar eller andra tillstånd.

FAKTA Allt fler äldre rör på sig Andelen personer i Sverige som motionerar minst en gång i veckan har vuxit rejält de senaste åren – och särskilt stor är ökningen bland personer över 75 år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Mellan 2008 och 2015 har andelen kvinnor i åldern 75–84 år som varje vecka motionerar utomhus ökat från 26 till 49 procent. Bland män i samma ålder ökade andelen motionärer från 29 till 55 procent. Varför andelen äldre motionärer har ökat så pass kraftigt går inte att utläsa ur statistiken, enligt SCB. Källa: SCB Läs mer