Hundratals kvinnor anmälde maken för våld – polisen utreder inte

Trots att gärningsmännen är kända ligger 500 ärenden om våld i nära relation outredda hos polisen i Stockholm syd.

Anmälare är nästan uteslutande kvinnor.

- Det är jätteallvarligt, säger Johan Andersson, sektionschef för brott i nära relation.



1 av 2 | Foto: Johan Nilsson / TT / TT NYHETSBYR≈N

I Sveriges största polisområde, Stockholm syd, bor närmare en miljon invånare från Nacka i norr till Södertälje i söder. Polisens omorganisation 2015 och ett stort antal mord och skjutningar på senare tid har gjort att ärenden om våld i nära relation ofta prioriteras ner i området:

- Målsättningen måste ju vara att när du har blivit utsatt ska du få hjälp ganska akut, och så har det inte varit på väldigt väldigt länge, säger Johan Andersson, sektionschef för brott i nära relation i Stockholm syd.

Situationen är mycket allvarlig

Han konstaterar att situationen är mycket allvarlig:

- Ens hem ska ju också vara ens trygghet, och just i de här brotten är det ju inte så. I vissa fall lever man fortfarande med förövaren, så det är oerhört olyckligt.

Inflödet av brott som gäller våld i nära relation har ökat med ungefär tio procent till Stockholm syd de senaste två åren, enligt Andersson. Men antalet ärenden som läggs på hög har varit ganska konstant, även jämfört med hur det såg ut före polisens omorganisation:

- Om man slår ihop de fyra distrikt som i dag utgör polisområde Stockholm Syd så skulle jag säga att siffrorna inte skiljer sig markant mot 2014, säger Andersson.

Han poängterar att de just nu outredda ärendena inte är nerlagda:

- Ärendena är inte bara lagda åt sidan, utan de är genomgångna och prioriterade. Vi har valt att inte handlägga dem just nu för att vi inte har förmågan. Men de är på väg ut inom en snar framtid, vi ska bara hitta någon handläggare att lägga dem på. Dessutom sitter vi just nu och tittar på former för hur vi ska kunna göra det här effektivare.

Fler handläggare behöver anställas

För att helt få bort högarna med outredda brott som handlar om våld i nära relation skulle fler handläggare behöva anställas:

- Det handlar om cirka 20 handläggare till för att vi skulle kunna hantera uppdraget över tid, bedömer Johan Andersson.

Han vet inte hur många ärenden som ligger på hög i hela Sverige, men konstaterar att polisområdet Stockholm syd har landets högsta inflöde av ärenden kring våld i nära relation.

Samtidigt förnekar Andersson de siffror som publicerades i flera tidningar i går torsdag, om att det just nu finns 50 öppna våldtäktsärenden med utpekad gärningsman som ligger outredda på grund av resursbrist, enbart på avdelningen för brott i nära relation i polisområde Stockholm syd.

- Det stämmer inte. Vi har ungefär 50 våldtäkter på sektionen, men strax över 40 av dem handläggs. Det är åtta, nio som inte utreds, och de är relativt nyligen inkomna. Vi jobbar för att få ut dem också på handläggare, uppger Johan Andersson.

Manne Jönsson, sektionschef för grova brott i samma polisområde, säger till Aftonbladet att sektionen har ”några stycken” våldtäkter som inte utreds, men kan inte precisera exakt hur många det handlar om.

Om man räknar ihop Jönssons och Anderssons uppgifter om våldtäkter som inte utreds inom polisområdet Stockholm syd just nu handlar det alltså om cirka tio stycken.