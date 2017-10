Polisen varnar företag för fakturabedragare

Bedragarna försöker köpa allt från smycken till krogmat och hjullastare på faktura.

Men beloppen betalas aldrig.

Nu jagas ligan i norra Sverige.

– Här i Norrbotten har vi fått in anmälningar i Piteå och Luleå, säger Maria Jakobsson, kommunikatör vid polisen.

Lurendrejarna har under en period riktat in sig på bland annat guldbutiker, hotell, restauranger och byggmaskinhandlare. Personerna säger att de vill handla på faktura via sitt företag, ibland genom att betala en mindre handpenning i förväg.

Målet är att lägga vantarna på varorna och sedan inte betala fakturan.

Polisen fattade misstankar om att en bedrägeriliga härjade efter att en guldbutik anmält en incident.

– De skulle köpa förlovningsringar och ville ha det på faktura. När biträdet säger att man normalt inte säljer på faktura tackade man för sig och gick där i från, men råkade tappa ut kvitton som gör att man fattar misstankar om att det är något konstigt, säger Maria Jakobsson, kommunikatör vid polisen i Norrbotten.

Satt i system

När polisen tittade närmare på fallet förstod man att tillvägagångssättet hade satts i system. Kvittona som bedragarna tappade gällde köp från andra företag.

– Vi har fått in anmälningar från de företagen och de har inte fått betalt. Man har varit och försökt köpa allt från hjullastare till både restaurang- och hotellbesök.

Bedragarna har slagit till i Piteå och Luleå. Men det finns även anmälningar på andra orter runt om i landet. Fakturan ställs på ett påstått företag i södra Sverige.

– Jag är osäker på om företaget finns eller är fejkat. Man uppger att det är ett företag som inte finns på orten, säger Maria Jakobsson.

”Har vissa indikationer”

Flera personer söks nu av polisen.

– Vi har vissa indikationer på vilka det är, säger Maria Jakobsson, som inte vill gå in på om det finns några säkrade bevis mot gärningsmännen.

Bedragarna har försökt lura flera olika typer av företag, men har bara lyckats genomföra fakturaköpen på hotell och restauranger.

Polisen uppmanar företag till försiktighet.

– Det är dock jättesvårt. Många företag är reko och vill handla på faktura. Jag förstår om det är svårt att göra den bedömning. Det är mer om förslaget kommer på konstiga ställen, som en guldaffär, säger Maria Jakobsson.

Tips till polisen tas emot på telefon 114 14 eller via polisens tipsformulär .