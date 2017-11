Vittnesmålen från Burma: Barn våldtas och bränns levande

"Jag såg en soldat hälla bensin över en höggravid kvinna. Sedan satte han henne i brand. En annan soldat tog ett barn från sin mammas armar och kastade honom in i elden. Hans namn var Sahab och han var inte ens ett år gammal. Jag kommer aldrig att glömma deras skrik".

”När militären kom till vår by sa de till oss att gå in i huset och stanna där. Om vi inte följde deras order skulle de slå oss. Jag tog med mina fyra barn och min fru och gick in. Då tände de eld på huset, när vi var där inne. Vi fick panik och försökte ta oss ut men allt hände så snabbt. Jag såg att min sexåriga dotters kjol hade fattat eld, så jag tog tag i henne och sprang ut. Min fru och tolvåriga son kom också ut, men vi förlorade två barn i kaoset. Jag vet fortfarande inte vad som hände med dem”.