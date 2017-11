3 frågor Trump och Putin måste lösa

Imorgon sägs det att Donald Trump och Vladimir Putin ska mötas för andra gången som presidenter för två stormakter.

Världsledarna har mycket att prata om.

Här är tre svåra frågor de måste lösa.

Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

President Donald Trump och Rysslands Vladimir Putin deltar båda på Asien-Pacifikens ekonomiska samarbetsmöte i den vietnamesiska staden Danang, och olika uppgifter gör gällande att de kan mötas på tu man hand.

Det blir i så fall andra gången som världsledarna träffas, det första mötet hade de vid G20 i Hamburg i juli. De har också pratat på telefon vid ett par tillfällen.

Eftersom det fortfarande är osäkert om eller hur ett möte kommer att äga rum har inga detaljer läckt ut om någon dagordning.

Här är tre frågor de två världsledarna borde prata om, som de måste lösa:

1. Nordkorea

Trump har vid sitt möte med Kinas ledare Xi Jinping i veckan tryckt på att Kina, som är Nordkoreas främsta handelspartner, måste sätta mer press på landet i fråga om kärnvapenutvecklingen och den upptrappning av kryssningsrobotar som skjuts upp.

– Kina kan fixa det här problemet snabbt och enkelt, och jag uppmanar Kina och er fantastiske president att förhoppningsvis arbeta hårt med det, sa Donald Trump i Peking i går.

Ryssland har enats med USA och de andra medlemsländerna i FN:s säkerhetsråd om hårdare sanktioner mot Nordkorea , men då också framfört att man vill att USA upphör med sina militärövningar med Sydkorea. Det har USA vägrat.

2. Syrien

Terrorsekten IS förlorar allt mer mark i Syrien, precis som i Irak, och ett vakuum riskerar att uppstå i Raqqa , som IS kallade sin kalifatshuvudstad, när både regimen och koalitionen SDF vill ta kontrollen i staden. USA och Ryssland står på varsin sida i Syrienkriget, och har vid tillfällen fört en mycket hätsk retorik militärt mitt under brinnande strider.

Risken för konfrontation mellan USA och Ryssland är fortfarande stor.

3. Relationen mellan Ryssland och USA

Relationen mellan de två stormakterna har varit spänd ända sedan Ryssland annekterade Krimhalvön i Ukraina 2014. Den har minst sagt förvärrats sedan amerikanska underrättelsetjänsten pekat ut Ryssland som ansvarig för hackerattacker under det amerikanska valet och FBI inlett en förundersökning om ifall Trumpkampanjen haft kopplingar till Ryssland.

Den före detta ryska ambassadören Dmitrj Ushakov säger till magasinet Newsweek att Putin hoppas att relationen mellan länderna, som han beskriver som ”i ett krisläge”, ska förbättras vid ett eventuellt Vietnammöte.