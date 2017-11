Polisen misstänker: 16-åring plågades med vattentortyr

16-åringen ska ha förnedrats och misshandlats med tortyrliknande inslag av sina ”bröder”.

Enligt åtalet blev han sparkad i skrevet, tvångsklippt – tvingades dricka hett vatten.

– De tvingade mig att kyssa deras fötter, har 16-åringen sagt.















1 av 6 | Foto: Polisen En kniv som togs i beslag.

Enligt åtalet var det 16-åringens kompisar, hans ”bröder”, som ska ha utfört misshandeln och människorovet i slutet av januari.

När 16-åringen var ensam i en av kompisarnas lägenheter i Södertälje ska två av gärningsmännen ha dykt upp för att driva in en påstådd skuld på 15 000 kronor. Skulden ska egentligen ha ägts av en kompis till 16-åringen, som berättat om en droguppgörelse för polisen. Det räckte för att 16-åringen skulle anses som skyldig.

”Försökte få in så många slag som möjligt”

Ynglingen spärrades under knivhot in på toaletten, där dörren blockerades med en stol, och misshandlades. Då han lyckades ta sig ut surrades hans händer fast med silvertejp. Då ytterligare två ungdomar, en av dem en flicka, kom till bostaden ska de ha utsatt 16-åringen för upprepade slag och sparkar mot huvud och kropp. Han uppmanades att sära på benen och sparkades i skrevet. Huvudet bankades in i väggen.

– Alla stod ovanför och bara matade, försökte få in så många slag som möjligt.

Gärningsmännen ska ha använt så kallade knucklehandskar, handskar med plast om, som senare togs i beslag.

– De sa att jag skulle vara tacksam att de funnits för mig, innan vi gick in på toaletten tvingade de ned mig på knä, att kyssa deras fötter och säga förlåt.

Fick toalettrulle i munnen

Därefter ska 16-åringen, enligt åtalet, ha utsatts för tvångsklippning av sitt hår. Förövarna ska ha hjälpts åt att pressa ned en tom toalettrulle i hans mun och öst på med hett vatten. Enligt förhöret med målsägande var det flickan som var drivande i processen med vattnet.

– De tog på högsta värmen, gav henne komplimanger, garvade och sa ”fortsätt, fortsätt”.

Hur reagerade du på vattnet? undrar polisen.

– Jag drack upp allt och hånade dem, jag tänkte att de kommer skjuta eller knivhugga mig och ville göra ett sista hån. Visade att jag kunde dricka snabbare än de kunde hälla. Sen slog de mig för att jag hånade.

I samband med det ska de ha spottat på offret.

Efteråt tvingades målsägande att ringa sin kompis och stämma möte på Sergels torg för att få in de 15 000 kronorna.

16-åringen lyckades fly in på en toalett på Stockholms central och fick där hjälp med att kontakta polisen.

FAKTA Åtalas för människorov Fyra av ungdomarna, 16, 17, 19 och 19 år, åtalas för människorov i Södertälje tingsrätt, för att den 24 januari i samförstånd under några timmar ha spärrat in målsägande i syfte att skada honom och utöva utpressning. De medger en del av anklagelserna. – Han kanske har sagt det här för att bli av med skulden, har flickan sagt. Jag har inte hällt hett vatten över honom men jag spottade på honom. Det var inget äckligt spott, inte det man drar in. En av pojkarna har erkänt att han tvångsklippt håret och slagit 16-åringen i ansiktet: – För han är mytoman och har spridit osanna rykten om oss. Han har lagt skulden på oss, det har medfört mycket stress. Fotnot: Målsägande som vid brottstillfället var 16 år har hunnit fylla 17 år. Läs mer