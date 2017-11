Saipov testkörde en vecka innan dådet

Sayfullo Saipov, 29, har i förhör sagt att han inspirerats av IS.

Han har även berättat att han valde halloween för attacken i New York eftersom det skulle vara många människor ute på gatorna.

En vecka innan dådet hyrde han en bil för att testköra rutten.























FBI gick på onsdagen ut med en efterlysning på Mukhammadzoir Kadirov från Uzbekistan då han anses intressant för utredningen om dådet på nedre Manhattan i tisdags. Bara en timme senare meddelade FBI att han inte längre var efterspanad. Han hade lokaliserats.

– Vi har hittat honom, jag nöjer mig med att säga så, säger William Sweeney, assisterande direktör för FBI:s New York -kontor, på en presskonferens.

En poliskälla uppger för AP att Kadirov är en av få vänner till den misstänkte terroristen Sayfullo Saipov. Mannen ska ha förhörts men är i nuläget inte misstänkt för något.

Samtidigt kommer nya uppgifter om , 29. Nu anklagas han formellt för terrorism och att ha dödat åtta människor. Den federala åklagarmyndigheten anser att han agerat utan hänsyn till människors säkerhet och för att ha stöttat terrororganisationen IS.

Den skottskadade mannen satt i rullstol när han ställdes inför en domare för att få anklagelserna upplästa för sig, skriver AP. Han var slagen i bojor till händer och fötter. Mannen avböjde borgen.

Hans advokat David Patton säger efteråt att han hoppas på en rättvis rättsprövning.

– Jag lovar er att hur vi behandlar Saipov i den här rättsprocessen kommer att säga mycket mer om oss än vad det kommer att säga om honom, säger den offentlige försvararen, enligt AP.

IS-flagga på sjukhuset

Saipov har avsagt sig sina rättigheter som gripen när han tidigare förhördes på sjukhuset, skriver Reuters. Han ska också ha sagt till utredarna att han inspirerats av propagandafilmer från IS som han haft i sin mobiltelefon eller sett på nätet.

Han ska även ha bett om att få ha en IS-flagga i sjukhusrummet och säger sig vara nöjd med det han gjort, enligt domstolshandlingarna.

I förhör har han också sagt att han började planera dådet för runt ett år sedan, skriver AP, och att han bestämde sig för att använda ett fordon för två månader sedan. Han ska ha hyrt en pickup för runt en vecka sedan, den 22 oktober, för att testköra och öva på svängar.

Ville köra mot Brooklyn

Att han valde att slå till just på halloween berodde på att det skulle vara många människor i rörelse.

Egentligen hade han tänkt att fortsätta sin vansinnesfärd mot Brooklyn Bridge för att meja ner ännu fler människor, men planen grusades när han krockade med en skolbuss och sedan sköts av polis.

Tidigare har New York-polisen bekräftat att Sayfullo Saipov lämnat en handskriven lapp på arabiska i pickupen där han svär trohet till IS. Texten hade ett budskap om att IS ”kommer att bestå för alltid”. I terrorbilen fanns även knivar.

