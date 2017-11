Kyrkoskytten avfyrade hundratals skott mot församlingen

Devin Kelley sköt skott efter skott mot församlingen i baptistkyrkan i Sutherland Springs.

1 av 2 | Foto: CBS Devin Kelley, 26, har identifierats som skytten.

Devin Kelley orsakade sin egen död efter att ha dödat minst 26 personer i en kyrka i Sutherland Springs i södra Texas under söndagen. Massmordet är den femte dödligaste skjutningen i modern tid i USA.

Skottlossning utbröt mellan skytten och två beväpnade medborgare efter biljakten på gärningsmannen.

– Skottlossning utbröt längs vägen och fordonet havererade. Vid den tidpunkten hade han ett självförvållat skottsår i huvudet, säger Joe Tackitt, sheriff i Wilson County till CBS News.

De beväpnade medborgarna hade då träffat Kelley i överkroppen och i benet.

Devin Kelleys offer var mellan 5 och 72 år gamla och hade ingen möjlighet att fly från kyrkan, menar Tackitt. Av de döda är 12 till 14 stycken barn uppger sheriffen.

– Han gick ner för altargången, vände sig om, och enligt vad jag uppfattat sköt han på sin väg ut.

Guvernören: ”Ingen slumpmässig våldshandling”

– Det var otroligt att se barn, män och kvinnor ligga där. Försvarslösa människor fortsätter Tackitt.

– Jag tror inte att det här var en slumpmässig våldshandling, säger Greg Abbott, guvernör i Texas till ABC:s Good Morning America.

På vilket sätt skjutningen ska vara riktad mot kyrkan vill han dock inte utveckla.

– Det är väldigt viktigt att myndigheterna har möjligheten att knyta ihop trådarna i utredningen, säger han.

Hotade sin svärmor via sms

Joe Tackitt bekräftar ex-militärens koppling till baptistförsamling i Sutherland Springs.

– Vi vet att hans svärföräldrar, eller före detta svärföräldrar besökte kyrkan från och till, men de var inte här igår.

Under en presskonferens som hålls i Sutherland Springs under måndagen säger representanter för myndigheter i Texas att skytten använde sin telefon för att kontakta sin far under biljakten efter skjutningen.

Enligt polisen hade Devin Kelley inte någon vapenlicens trots att han hade tre vapen.

Hans motiv ska inte ha varit religiösa eller rasrelaterade, motiven ska istället ha att göra med situationen i hemmet.

Enligt talespersoner på presskonferensen ska han ha skickat hot via sms till sin svärmor som besökte baptistkyrkan då och då.

Känd ateist

Den senaste tiden lär Kelley ha ägnat fritiden åt att bråka med bekanta på Facebook. En av hans profilbilder på sajten innehöll ett slags halvautomatiskt gevär. Det berättar en invånare i Sutherland Springs, Johnathan Castillo för LA Times. När Devin Kelley la till honom på nätverket för ett par månader sedan, accepterade han i tron om att de hade gemensamma vänner.

– Massor av folk tog bort honom efter ett tag, för att han var så grälsjuk. Det var som att han var ute efter bråk hela tiden. Man kan ju avgöra om någon försvarar sina åsikter eller om den bara är på jakt efter att starta något, säger Johnathan Castillo till LA Times.

Kelley ska också ha försökt pracka på människor sina åsikter om ateism på sociala medier. Det uppger hans tidigare skolkamrater för brittiska Daily Mail.

– Han pratade alltid om att människor som tror på Gud är dumma och han ville alltid predika om sin ateism, säger en person.

– Han var utstött, men ingen ensamvarg. Han var populär bland de utstötta, säger en annan.

Kickades ut ur flygvapnet

Vem Devin Kelley var börjar klarna allt mer. Han påbörjade tjänstgöring i U.S. Air Force 2010 och dömdes två år senare för misshandel av sin fru och deras barn av en militärdomstol. Han satt fängslad i ett år och kickades ut ur försvaret för ”dåligt uppförande”.

På karriärssajten LinkedIn beskrev han själv sin tid inom det amerikanska flygvapnet:

”Jag är en hårt arbetande och hängiven person. Jag lever efter de kärnvärden som U.S. Air Force står för”, skrev han.

Åtalad för djurmisshandel

Några månader efter att han avskedats från flygvapnet registrerade han sig för att röstning i Colorado Springs och uppgav en parkeringsplats för husbilar som adress, rapporterar New York Times.

En kvinna som bodde bredvid som tidningen talat med berättar att Kelley bodde där med en kvinna och bodde där bara några månader.

– Han hade en pitbullterriervalp som han hade bunden i solen hela dagen utanför sin husbil, säger kvinnan som uppger att hennes namn är Susan och berättar att polisen en gång kom dit för att Kelley slagit hunden i huvudet.











1 av 4 | Foto: Jay Janner / AP Polistekniker arbetar vid First Baptist Church i Sutherland Springs, Texas, USA.

