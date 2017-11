Libanons ledare framme i Paris

Foto: Mohammad al Hammadi/Abu Dhabis hov/AP/TT Saad al-Hariri har befunnit sig i Saudiarabien och dess grannländer den senaste tiden. Här tas han emot av kronprins Mohammad bin Zayid al-Nahayan i Abu Dhabi den 7 november.

Libanons premiärminister Saad al-Hariri landade nu på morgonen i Frankrike. Vid lunch står president Emmanuel Macron beredd att ta emot honom i Paris, i hopp om att gjuta olja på vågorna efter det mystiska avgångsbeskedet i Saudiarabien nyligen.

"Herr Hariri och hans hustru lyfte från Riyads flygplats med sin privatjet och är på väg till Le Bourget", rapporterade tidigare Future TV, en kanal som ägs av al-Hariri-släkten.

Le Bourget i nordöstra Paris-området var den franska huvudstadens första kommersiella flygplats, men används nu bara av privatflyg.

Macron bjöd in al-Hariri och hans familj till Frankrike i onsdags, i hopp om att mildra den kris som utlöstes när al-Hariri meddelade sin avgång för mindre än två veckor sedan, när han befann sig i Saudiarabien.

Kallats gisslan

Macrons medarbetare säger att al-Hariri bjudits in för några dagar men att det inte betyder att han kommer att stanna kvar i exil. Under sitt besök i Göteborg på fredagen sade Macron att den libanesiske premiärministern planerar att återvända till sitt hemland under kommande dagar eller veckor.

Enligt Libanons president Michel Aoun är al-Hariris beslut att tacka ja till Frankrikes inbjudan en "början på en lösning" på krisen. Det har spekulerats i om premiärministern har hållits fången i Saudiarabien, och Libanons president Aoun har till och med refererat till honom som "gisslan", trots att al-Hariri själv har nekat till att så skulle vara fallet.

Måste hem

Även bland andra Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel har åtminstone antytt att Saad al-Hariri hållits mot sin vilja i Riyad. Detta får nu Saudiarabien att kalla hem sin ambassadör från Tyskland för konsultationer.

President Aoun och andra libanesiska politiker har sagt att al-Hariri inte kan avgå genom ett besked från utlandet, utan måste komma hem för att göra det.

al-Hariri har både saudiskt och libanesiskt medborgarskap. Det framgår inte om paret har med sig sina barn till Frankrike.