Trumps kampanjchef grillas i kongressen

Han ledde den mest framgångsrika digitala politiska kampanjen i historien – som tog Donald Trump till Vita huset.

Men utbytte han också information med Ryssland?

Det ska utredarna förhoppningsvis få svar på idag, när Brad Parscale vittnar för representanthusets underättelsekommitté.

Foto: Twitter Brad Parscale med Donald Trump

Brad Parscale var chef för Trumpkampanjens ”Project Alamo” , som i korthet gick ut på att man samlade in extrema stora mängder data om ca 220 miljoner amerikaner, via Facebook . Sedan delade man upp alla i mycket små målgrupper – och bombarderade dem med specialanpassade och riktade fake news-artiklar via Facebooks annonssystem.

Artiklarna och inläggen marknadsfördes via så kallade ”dark posts”, alltså riktade annonser mot utvalda målgrupper som enbart mottagarna ser. Syftet var att få folk att inte rösta på Hillary Clinton.

Facebook erkände nyligen att man sålt annonser till Facebooksidor som kopplas till en rysk trollfarm. Den ryska taktiken och Project Alamo har många likheter i hur de använde sig av Facebooks annonssystem och utredare i USA försöker nu ta reda på om det fanns något informationsutbyte mellan Trumps stab och ryssarna. Det är därför Brad Parscale idag vittnar.

Att de som utreder kopplingarna mellan Trump och Ryssland skulle rikta fokus mot ”Project Alamo” var nog bara en tidsfråga. Parscale arbetade direkt under Jared Kushner, president Trumps svärson – som även han utreds för rysskopplingar.

Men andra menar att Ryssland mycket väl kan ha genomfört framgångsrika kampanjer på Facebook utan något hemligt utbyte med Trumps stab. Att köpa målgrupper på Facebook är enkelt och det är fullt möjligt för en utomstående att själv lista ut var man ska lägga pengarna.

– Det var inte direkt någon hemlighet att vi behövde vinna Cleveland eller Detroit, säger Andrew Bleeker, som rattade Hillary Clintons digitala marknadsföring, till Wired.

Stjärnstatus

Brad Parscale har efter Project Alamo fått stjärnstatus i Trump-lägret. Han uppges vara en av få som fått förtroendet att twittra i presidentens namn – och har nyligen flyttat från San Antonio till Florida för att komma närmare New York och Washington.

Enligt Politico jobbar han nu med att samla in 30 miljoner mejladresser lagom till valet 2020 samt utveckla ett system där han kan kommunicera med väljare via sms. Han lyfts även upp som ett av de hetaste namnen för att bli Trumps kampanjchef vid nästa val.

Parscale har förnekat vetskap om rysk inblandning och det finns idag inga bevis för att det skett något utbyte.

