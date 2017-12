Restauranger på Mall of Scandinavia fick stänga efter kackerlacksinvasion

Två restauranger på jättegallerian Mall of Scandinavia i Solna tvingades stänga – på grund av ett omfattande angrepp av kackerlackor.

I ytterligare sex serveringslokaler hittades spår av de tåliga skadedjuren.

– Vill det sig illa kan kackerlackor sprida smittor som gör människor sjuka, säger Hanna Molander, tillförordnad enhetschef på Solna stad.

När Aftonbladet ställde frågor om invasionen förnekade ägarbolaget all kännedom om problemen.



1 av 2 | Foto: Privat. Hanna Molander, enhetschef Solna stad.

Flera inspektörer från Solna stads miljöförvaltning ryckte ut till Mall of Scandinavia i mitten av november. Orsaken var att en anonym tipsare slagit larm om kackerlackor på köpcentret.

– Vi kunde direkt konstatera att det var en förekomst av kackerlackor. I två av restaurangerna var problemen så omfattande att vi fattade beslut om att stänga dem. I ytterligare sex restauranger hittades spår av kackerlackor, säger Hanna Molander, tillförordnad enhetschef på Solna stads livsmedelskontroll.

Vad innebär det att det är ”omfattande problem” med kackerlackor?

– Det var en större mängd kackerlackor och de fanns inte bara i fällor som satts upp utan också ute i restaurangköken.

”Levande kackerlacka i förråd”

Enligt miljökontoret hade restauranginnehavarna haft problem med kackerlackor i flera månader.

I ett protokoll från ett besök skriver inspektörerna:

”Vid inspektionen kunde miljö- och byggnadsförvaltningen konstatera att antalet kackerlackor i de kontrollstationer som kontrollerades innan hade ökat markant. Levande kackerlacka noterades springa i ett förråd vid diskmaskinen.”

Restaurangerna hade vidtagit en del åtgärder för att få bukt med kackerlacksproblemet. Solna stad dömde dock ut dem som otillräckliga.

– Vi ansåg inte att det som gjorts inte varit tillräckligt effektivt, och det var därför som det beslutades om stängning, säger Hanna Molander.

Svårt att stoppa

På kvällen och natten efter att inspektörerna fattat sitt beslut gjordes en omfattande sanering av de drabbade lokalerna. Nästföljande dag gjorde de ett återbesök.

– Då hade restaurangerna genomfört en noggrann rengöring och sanerat med bekämpningsmedel. De presenterade också en plan för hur de ska arbeta framöver. Därför gjorde vi bedömningen att de kunde öppna igen. Nu är det säkert att äta där.

Arbetet med att bekämpa skadedjuren är dock fortfarande pågående på Mall of Scandinavia.

– Det är inte så lätt att bli av med de här problemen över en natt. Det kan räcka med en hona som lägger ett befruktat ägg för att spridningen ska komma igång igen, och därför behövs täta uppföljningar, säger Hanna Molander.

– I det här fallet handlar det om arten tysk kackerlacka, och de har en äggcykel på omkring en månad.

”Har löpande kontroll”

Mall of Scandinavia ägs av företaget Unibail-Rodamco. När Aftonbladet når den nordiska kommunikationschefen Anna Lignell säger hon sig inte känna till några kackerlacksproblem. I ett mejl skriver hon senare:

”Då Sophie Karls, centrumchef och presstalesperson för Mall of Scandinavia, är på resande fot svarar jag i hennes ställe. Det är inga restauranger som är stängda i Mall of Scandinavia. Vi har alltid en löpande skadedjurskontroll i fastigheten för att säkerställa att rätt åtgärder tas om problem skulle upptäckas. Problem med skadedjur av olika slag är dock ett utbrett problem i hela Stockholm, och är ingenting som är unikt om det upptäcks i Mall of Scandinavia.”

När Aftonbladet ställer frågor om stadens beslut att stänga två restauranger återkommer Anna Lignell i ett nytt mejl.

”Situationen som du hänvisar till ägde precis som du själv skriver rum tidigare i november. Det är inga restauranger som i dagsläget är stängda. Restriktionerna som kommunen ålade verksamheterna med gällde två verksamheter och begränsade deras hantering av livsmedel. De valde därför att stänga under eftermiddagen för att vidta kraftiga åtgärder och kunde dagen därefter öppna som vanligt igen utifrån kommunens nya beslut. Det är inga restauranger som är stänga på grund av detta i dag”, skriver hon.

