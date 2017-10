Sture Bergwall kräver 15 miljoner i skadestånd

Sture Bergwall kräver 15 miljoner i skadestånd från staten för det

det psykiska lidande han utsatts för under Thomas Quick-åren.

Det framgår av en ansökan till Justitiekanslern som lämnades in idag, skriver Avesta tidning.

Under fredagen lämnade Sture Bergwall, tidigare känd som Thomas Quick in en ansökan till justitiekanslern , JK, som lämnades in klockan 12 idag, rapporterar Avesta tidning.

Bergwall vill ha 15 miljoner i skadestånd för de år han suttit fängslad. Han har totalt dömts för åtta mord, och friades 2013 från den sista morddomen efter år av rättsprocesser. Han släpptes fri från Säter i mars 2014 efter att ha suttit inlåst i 23 år.

Aftonbladet söker Sture Bergwall.

FAKTA Rekordskadestånd Kaj Linna, som tidigare i år friades för Kalamarksmordet har siktet inställt på 20 miljoner i skadestånd av staten. 5,5 av dem vill han ha ut i förskott.

2003 fick Joy Rahman, som 1994 dömdes för livstids fängelse för mordet på en äldre kvinna i Sätra, det hittills största skadeståndet i svensk historia. Rahman fick 8 miljoner.

2015 fick en då 67-årig man 12,6 miljoner för de nio år han suttit oskyldigt fängslad dömd för att ha våldtagit sin dotter. Läs mer